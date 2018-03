Kronau. (miwi) Die Generalprobe ist gelungen, aber Michel Abt weiß, dass das nur bedingt Aussagekraft hat. Der Trainer der 2. Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen ist sich bewusst, dass er sich am Samstag um 16 Uhr auf einer Mission befindet, die nicht erfolgreich bewältigt werden kann.

Gegen den TuS Fürstenfeldbruck gewannen die "Junglöwen" am vergangenen Wochenende ungefährdet 34:27, doch das war Dritte Liga - und nicht die Königsklasse. Es wird nur darum gehen, die Demontage nicht zu groß werden zu lassen. Abt tritt mit seiner Mannschaft aus der Dritten Liga im Achtelfinale der Champions League bei PGE Vive Kielce an. Der irre Terminstreit zwischen europäischem Verband (EHF), der deutschen Handballliga (HBL) und den Löwen macht es nötig, dass die Reserve-Mannschaft nach Polen reist, während die Profis beinahe zeitgleich in der Liga in Kiel spielen.

"Ich bin mir vollkommen bewusst, dass wir den Hintern versohlt kriegen", sagt Abt, wenn er daran denkt, was beim polnischen Serienmeister und Champions-League-Sieger von 2016 geschehen wird. Über die genaue Höhe der zu erwartenden Niederlage möchte der Trainer nicht spekulieren, aber er wird wissen, dass es bereits ein Erfolg wäre, mit 20 Toren Unterschied zu verlieren. "Wir müssen sehr diszipliniert spielen, die Angriffe lange ausspielen und brauchen in der Anfangsphase etwas Glück", sagt Abt.

Es ist ja schwierig genug, mit einer Mannschaft aus der Dritten Liga in einer K.o.-Runde der europäischen Königsklasse anzutreten, aber erschwerend kommt für Abt hinzu, dass er mit einer Rumpfmannschaft nach Kielce reisen wird. Die Leistungsträger Max Haider, Leon Bolius und Pascal Kirchenbauer dürfen nicht mit nach Polen reisen, weil sie ein Erstspielrecht beim Bundesligisten aus Ludwigshafen besitzen, Rückraumspieler Maximilian Trost ist verletzt. "Vielleicht wird Andre Bechtold reaktiviert", erklärt Abt. Der Co-Trainer hat noch einen Spielerpass. Torwarttrainer Patrick Jahnke wird ebenfalls als Spieler auf der Bank sitzen. (miwi)