Von Daniel Hund

Heidelberg. Umzüge, feuchtfröhliche Partys - hinter vielen Faschings-Sympathisanten liegt ein langes Wochenende. Bei den Rhein-Neckar Löwen wissen sie auch, wie man feiert. Nach den zwei deutschen Meisterschaften ließen es die Gelben ordentlich krachen. Zu Wochenbeginn, als die bunten Umzugswagen auch durch Heidelberg rollten, waren die Löwen aber nicht in Stimmung. Schuld war der Sonntag, diese ärgerliche 35:37-Heimniederlage in der Gruppenphase der Champions League gegen Pick Szeged. "Wenn wir verlieren, sind wir immer enttäuscht", sagt Trainer Nikolaj Jacobsen im RNZ-Gespräch, "aber diesmal war es einfach ein ganz ungewöhnliches Spiel." Was er meint? Natürlich die extrem vielen Gegentore. 37 Treffer sind heftig. Denn das Löwen-Bollwerk zählt eigentlich zu den besten in Europa. Gedeon Guardiola und Hendrik Pekeler sind im Innenblock normalerweise eine Bank.

Doch bei all dem Frust - ganz so schlimm war die Pleite glücklicherweise nicht. Warum, wird bei einem Blick auf die Gruppe A deutlich: Die Löwen, die ihren vierten Platz mit aller Macht verteidigen wollen, haben noch einen Punkt Vorsprung auf Szeged, das noch drei schwere Partien vor der Brust hat. Jacobsen nickt: "Unsere Ausgangslage ist gut und ich glaube nicht, dass Szeged alle drei Spiele gewinnen wird."

Wie auch immer: Am Sonntag zählt nur ein Sieg. Dann gastiert Kristianstad im Sportzentrum Harres in St. Leon-Rot. Anwurf ist um 19 Uhr. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Vom Potenzial her haben die Löwen die Nase vorne. Doch gerade gegen die Schweden hat die Jacobsen-Sieben schon ihr blaues Wunder erlebt. Andy Schmid und Co. liegt Kristianstad nicht. Denn das ist kein Handball-Topklub im herkömmlichen Sinn: "Selbst ihre Rückraumspieler sind im Vergleich zur Konkurrenz sehr klein", berichtet Jacobsen.

Nach Kristianstad müssen die Löwen noch in Plock (25.2.) und gegen Nantes (3.3.) ran. Danach ist die Gruppenphase beendet. Jacobsen hofft aber, dass der vierte Rang bereits nach dem Plock-Spiel in trockenen Tüchern ist. Denn die erste März-Woche hat es in sich. "Auf uns warten dann vier Spiele in sieben Tagen, das ist eine enorme Belastung", sagt Jacobsen, der bei einem Blick auf den Spielplan nur mit dem Kopf schütteln kann: "Im Februar spielen wir nur viermal und Anfang März haben wir dann fast gar keine Pause mehr. Diesen Plan soll mir wirklich mal jemand erklären."

Unter der Woche wurde unterdessen bekannt, dass Maximilian Trost die Löwen nach der Saison verlassen wird. Ihn zieht es zum Zweitligisten SG BBM Bietigheim, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Trost war meist für die Rhein-Neckar Löwen II am Ball.

Champions League, Sonntag, 19 Uhr: Löwen - Kristianstad (Sportzentrum Harres, An der Autobahn 6, St. Leon-Rot).