Von Daniel Hund

Heidelberg. Leichte Gegner gibt es in der Handball-Bundesliga nicht. In der stärksten Liga der Welt kann sich jede Mannschaft als Stolperstein entpuppen. Und gerade gegen die Rhein-Neckar Löwen, den Meister, das Überteam der letzten Jahre, sind alle heiß. Am Donnerstag ab 19 Uhr gilt es nun in Hannover die Krallen auszufahren. Dort sollten sie besonders scharf sein, denn bei den Niedersachsen herrscht erhöhte Stolpergefahr, Alarmstufe Rot. Zuhause sind die eine Macht. "Dort zu gewinnen", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "ist sicher eine der schwersten Aufgaben überhaupt in der Bundesliga."

Was durch einen kurzen Blick auf die Statistik belegt wird: Hannover ist daheim noch ungeschlagen, ruft stets das Optimum ab. Verantwortlich für den diesjährigen Höhenflug des Tabellen-Fünften ist vor allem der Trainer. Seit Saisonbeginn hat Carlos Ortega, 46, das Sagen. Ein Spanier. Einer, der auch spielen lässt wie in Spanien: Viel geht über den Kreis. Mit präzisen und listigen Pässen.

Jacobsen weiß das natürlich und der Däne kennt auch Lösungsansätze. Im Hinspiel hat er das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Da entwickelte sich in der SAP Arena nämlich ein unverhofftes Schützenfest: Mit 35:23 wurde Hannover damals zurück auf die Autobahn geschickt, regelrecht vernichtet. Sieggarant war ein Mann mit langen blonden Locken. Nämlich Mikael Appelgren, der mit der Löwen-Mähne. Der schwedische Torhüter erwischte einen Sahnetag, hielt und hielt, leitete einen Konter nach dem anderen ein.

Gegen eine Wiederholung hätte Jacobsen am Donnerstag nichts einzuwenden. Doch in Hannover ist alles anders. Die Stimmung vor allem: "Wie ich gehört habe, erwarten uns über 9000 Hannover-Fans. Da musst du erst einmal mit klar kommen", warnt Jacobsen.

Doch es darf kein falscher Eindruck entstehen: Angst ist für Jacobsen ein Fremdwort. Respekt trifft es eher, wenn der Meistermacher der Löwen an die morgige Auswärtshürde denkt. Die Vorzeichen könnten jedenfalls kaum besser sein. Bis auf die Langzeitverletzten Gedeon Guardiola und Momir Rnic kann Jacobsen auf alle Asse bauen. Echte Schwächen kann er beim Gegner übrigens keine ausmachen: "Das ist eine Mannschaft, die mittlerweile auf jeder Position doppelt besetzt ist. Diese Breite im Kader macht sie besonders gefährlich."

Nach dem Spiel in Hannover sind die Gelben bis zum Final-Four-Wochenende in Hamburg (5. bis 6. Mai) spielfrei. Eine halbe Ewigkeit also. Ein Nachteil? "Das werden wir sehen", lacht Jacobsen, "wenn wir verlieren, ist es sicher kein Vorteil, denn dann willst du dich ja eigentlich schnell wieder rehabilitieren."