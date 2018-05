Von Tillmann Bauer

Kronau. Sie können einem fast leid tun. Jedes Jahr sitzen sie da, Anfang Mai, und müssen den Pressevertretern erklären, warum es diesmal klappt. Warum die Rhein-Neckar Löwen in diesem Jahr den DHB-Pokal aus Hamburg mitbringen. Im elften Versuch, nach zehn vergeblichen. Ja, die Verantwortlichen der Löwen haben keinen leichten Job. Auch gestern nicht.

"Die Geschichte", macht Cheftrainer Nikolaj Jacobsen den Anfang, "mit der dieser Verein herumläuft, sie ist mit Abstand unsere größte Herausforderung." Und Oliver Roggisch fügt hinzu: "Klar ist das in den Köpfen", so der Sportliche Leiter, "aber diesmal ist Flensburg nicht dabei, vielleicht ist das ja ein gutes Omen." Denn der Final-Four-Fluch der Löwen ist aktuell das Hauptgesprächsthema. "In der Woche vor dem Final Four werden alle immer sehr negativ", so Jacobsen, "egal wie groß die Vorfreude auf Hamburg ist, das ist leider so." Und wie kann der Löwen-Coach dagegen wirken? Jacobsen schluckt, holt tief Luft und sagt: "Das kann ich nicht, die Vergangenheit kann ich nicht ändern." Als man im vergangenen Jahr gegen die SG Flensburg-Handewitt scheiterte, war der Frust groß. Jacobsen erinnert sich an die Szenen danach in der Kabine: "Ich habe noch nie so böse Blicke gesehen." Dieses Szenario soll sich also nicht wiederholen.

Der Druck ist aber da, auch wenn Jennifer Kettemann versucht, ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen: "Es ist ein riesiger Erfolg, überhaupt nach Hamburg fahren zu dürfen", so die Geschäftsführerin, "ich finde, das ist in den vergangenen Jahren etwas untergegangen." Dann macht sie eine Pause und schiebt nach: "Natürlich wollen wir trotzdem jetzt diesen verdammten Pokal!"

Bereits heute nach Hamburg

Denn die Ansprüche beim Deutschen Meister sind inzwischen andere. Damit es nun endlich mit dem Triumph in der Hansestadt klappt, hat man im Löwen-Lager kleine Veränderungen vorgenommen: Der Flieger Richtung Hamburg hebt bereits heute ab, an Bord gehen alle Löwen bis auf die Langzeitverletzten Gedeón Guardiola und Kristian Bliznac. Morgen steht noch eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Programm. Damit möchte man ausgeruht und laut Roggisch "perfekt vorbereitet" in das Halbfinale am Samstag (15.15 Uhr) in der Barclaycard Arena gegen den SC Magdeburg gehen. "Sonst sind wir immer erst Freitag abends angekommen", erinnert sich Jacobsen, "diesmal haben wir etwas mehr Ruhe."

Die wird auch nötig sein, denn mit dem SCM wartet ein richtiger Brocken, den der Deutsche Meister aus dem Weg räumen muss. "Die Mannschaft der Stunde" (Roggisch) ist in der Bundesliga nun seit 15 (!) Spielen ungeschlagen. Die Flensburger gewannen als letztes Team gegen Bennet Wiegerts Auswahl, seitdem konnten sich nur die Füchse Berlin und der TBV Lemgo eine Punkteteilung gegen den SCM erkämpfen. Jacobsen ist nicht überrascht. "Magdeburg ist eine sehr eingespielte Mannschaft, der Rückraum spielt schon seit Jahren zusammen", sagt der Däne voller Respekt, "ich habe sogar erwartet, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch in der Liga noch näher bei uns stehen."

Der Respekt ist da, von Angst möchte aber keiner sprechen. Sollten die Löwen die Magdeburger am Samstag besiegen, wartet einen Tag später im Finale (15.15 Uhr) dann entweder die HSG Wetzlar mit Löwen-Neuzugang Jannik Kohlbacher oder die TSV Hannover-Burgdorf.

"Wenn wir unsere Leistung bringen", ergänzt Jacobsen, "dann sind wir dort auch die beste Mannschaft. Wir haben gegen alle drei Teams in dieser Saison gewonnen, wir kennen das Gefühl."

An mangelnder Unterstützung wird es auch in diesem Jahr nicht liegen. 1200 Tickets standen den Löwen zur Verfügung. Vergriffen sind alle. Und das laut Kettemann sogar in Rekordzeit. Einige Fans treten sicher auch zum elften Mal die Reise in den Norden an. Getreu dem Motto: Auf ein Neues.