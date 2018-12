Von Daniel Hund

Heidelberg/Kristianstad. Traumpässe am laufenden Band, Rückraum-Raketen mit einer beängstigenden Präzision - Andy Schmid verzauberte in den letzten Jahren die Handball-Welt. Angst und Schrecken verbreitete der Schweizer. Zuletzt lief es nun mal nicht ganz so rund. Seine Genialität blitzte seltener auf. Viele dichteten ihm schon eine Krise an, schoben es auf sein Alter, auf seine mittlerweile 35 Lebensjahre, starteten den Abgesang.

Alles Blödsinn. Die Antwort ließ nämlich nicht lange auf sich warten. Am Samstagabend hat er sie gegeben. Unmissverständlich und klar: Beim 32:27 (18:13)-Auswärtscoup in Kristianstad war Schmid der Dreh- und Angelpunkt, übernahm Verantwortung, führte nicht nur, traf auch. 10 Mal versenkte er den Harzball in den Maschen. Dafür gab’s zwei Punkte. Zwei ganz wichtige Punkte! Die Löwen haben sich auf den dritten Platz in der Gruppe A der Champions League geschoben. Der wäre am Ende Gold wert und würde ihnen eine sehr gute Ausgangsposition für die K.o-Phase verschaffen. Schmid, der Erleichterte: "Wir waren gewarnt und haben sicher nicht alles richtig gemacht, aber haben kämpferisch überzeugt."

Doch es darf kein falscher Eindruck entstehen: Vergleicht man die Leistung beim schwedischen Vorzeigeklub mit der Zitterpartie am vergangenen Donnerstag beim Bundesliga-Kellerkind Eulen Ludwigshafen, dann war das Gastspiel in Kristianstad ein Schritt nach vorne. Auch Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen war zufrieden: "Das war eine klare Steigerung von uns. Nach dem Spiel am Donnerstag hatten wir ein gutes Gespräch, haben angesprochen, was wir selbst von uns erwarten und das haben die Spieler heute gut umgesetzt."

Jacobsen rotierte, mischte beim Schweden-Trip ordentlich durch. Jerry Tollbring, Vladan Lipovina und Filip Taleski standen in der Start-Sieben. Vor allem für Tollbring, 23, war es kein Spiel wie jedes andere. Drei Jahre spielte er für Kristianstad (2014 bis 2017), reifte dort zum Topmann. Besonders beliebt machte er sich bei seiner Rückkehr nicht. Denn die Anfangsphase war seine: Das 5:3 war bereits sein dritter Treffer und gleichzeitig auch die erste Zwei-Tore-Führung der Löwen (9.). Und die brachte Ruhe, die nötige Sicherheit. Fortan zogen die Löwen auf und davon, gerieten zu keiner Phase des Spiels mehr ernsthaft in Gefahr. Selbst das eine oder andere Experiment war diesmal drin. So rutschte Alexander Petersson mal auf den rechten Flügel und bewies, dass er nach all den Jahren im Rückraum auch auf der Außenbahn noch eine echte Alternative ist. "Alex hat gezeigt, dass er es nicht vergessen hat, wie es auf der Außenbahn geht", lächelte Jacobsen.

Weniger erfreulich: Mads Mensah Larsen, der im linken Rückraum zuletzt eine Bank war, konnte nicht auflaufen. Eine Knieverletzung zwang ihn in die Zuschauerrolle. Bis zum Donnerstag sollte der Däne möglichst wieder fit sein. Denn da wartet eine Art Vier-Punkte-Spiel auf die Löwen. Ab 19 Uhr kreuzt der SC Magdeburg in der SAP Arena auf. Die Gladiators haben bislang sechs Minuspunkte angehäuft, die Löwen fünf. Klar scheint: Der, der am Donnerstag verliert, dürfte wohl bereits raus sein aus dem Meisterrennen.

Kristianstad: Arnarsson 5, Nilsen 4, Canellas 5, Gudmundsson 1, Hallen 2, Chrintz 6/5, Halen 4.

Löwen: Schmid 10, Lipovina 5, Tollbring 5/3, Fäth 1, Taleski 4, Petersson 4, Nielsen 2, Kohlbacher 2.

Stenogramm: 2:2, 4:5, 6:9, 7:11, 8:14, 13:18 (Halbzeit), 15:20, 18:20, 19:23, 21:27, 24:30, 27:32 (Endstand).