Von Hasso Waldschmidt

Heidelberg. Am letzten Samstag haben sich die Rhein-Neckar Löwen ohne Probleme mit 34:30 gegen den Tabellensechsten TSV Hannover-Burgdorf durchgesetzt und stehen mit mit nur zwei Minuspukten im Kopf-an-Kopfrennen mit Kiel und Flensburg an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga.

Nun folgen drei Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte (Mittwoch, 19 Uhr gegen Erlangen, am Samstag in Balingen und am 17. Dezember um 19 Uhr gegen Erlangen). Wenn die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen ihrer Favoritenrolle gerecht wird, dann könnte sie am 21. Dezember beim Rekordmeister THW Kiel mit breiter Brust zum Gipfeltreffen anteren. "Das wäre schön, wenn wir mit zwei Minuspunkten nach Kiel fahren", sagt Jacobsen. "Wenn man auf die Tabelle schaut, dann sind das drei durchaus schlagbare Gegner. Aber wenn wir einmal keinen guten Tag haben, dann könnte es auch gegen solche Mannschaften gefährlich werden."

Am Mittwoch wollen die Löwen zunächst gegen den Altmeister TBV Lemgo gewinnen und zwei weitere Punkte sammeln. Jacobsen hatte gestern die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann unter die Lupe genommen und schätzt den nächsten Gegner durchaus stärker ein, als es die Platzierung auf dem drittletzten Rang aussagt.

"Lemgo hat eine gute Mannschaft mit einem guten Torhütergespann. Wir werden es mit einer 6:0-Abwehr zu tun bekommen", sagt der Löwen-Trainer. "Sie haben zwar viele Spiele verloren, aber alle richtig knapp", so der Löwen-Coach. Am vergangenen Sonntag allerdings mussten die Ostwestfalen eine ganz bittere Pille schlucken, denn da setzte es im Heimspiel gegen den direkten Abstiegskampfkonkurrenten HBW Balingen-Weilstetten eine 20:23-Niederlage. "Lemgo hat gegen Göppingen gewonnen, da muss man eigentlich gegen Balingen zwei Punkte holen", hat sich Nikolaj Jacobsen über dieses Resultat gewundert.

Mittwoch, 19 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo (SAP Arena).