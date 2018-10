Leipzig. (dpa) Der Titelkampf in der Handball-Bundesliga wird am kommenden Samstag im Fernduell zwischen Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel entschieden. Der deutsche Rekordmeister gewann am Sonntag beim TuS N-Lübbecke mit 35:21 (15:11) und ist vor dem letzten Spieltag punktgleich mit den Löwen. Allerdings hat der Tabellenführer, der im Saisonfinale beim VfL Gummersbach antreten muss, sieben Tore Vorsprung. Der THW spielt daheim gegen die Füchse Berlin. Die letzte knappe Meisterschaftsentscheidung gab es 2007 im Zweikampf zwischen Rekordmeister Kiel und dem HSV Hamburg. Die Kieler setzten sich damals dank des klar besseren Torverhältnisses durch.