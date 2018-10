Von Jörg Marwedel

Kiel. Die heikelsten Termine hat Thors-ten Storm, 50, als Manager des THW Kiel bereits hinter sich. Er war bei den bei den Fanklubs "Zebrasprotten" und "Schwarz-Weiß", weil er einige Bedenken gegen seinen neuen Job auszuräumen hatte. Es seien "sehr offene Gespräche" gewesen, berichtet Storm, der bis August noch beim Konkurrenten Rhein-Neckar Löwen tätig war und am 1. November seinen Dienst in Kiel aufnahm. Viele kritische Fragen wurden gestriffen. Etliche THW-Anhänger trauern ja noch immer dem alten Manager Uwe Schwenker nach. Der musste 2009 nach 17 Jahren gehen, weil ihm der Prozess wegen angeblicher Manipulation des Champions-League-Finales 2007 gegen die SG Flensburg-Handewitt gemacht wurde. Auch Storm sagte vor Gericht aus, und das nicht zu Schwenkers Gunsten. Der wiederum gab zu Protokoll, Storm habe ihn als Löwen-Manager beim Bieten um die THW-Stars Nikola Karabatic und Vid Kavticnik erpressen wollen.

Der populäre Schwenker, der einst als "Uli Hoeneß des Handballs" galt, wurde freigesprochen und ist inzwischen Präsi-dent der Handball-Bundesliga. Storm, der bis 2002 beim THW Marketingleiter war und von Schwenker gern etwas herablassend als "Praktikant" bezeichnet wurde, kommt jetzt zurück als Mann, der neben dem Berliner Bob Hanning als profiliertester Vertreter seiner Zunft gilt. Trotz der Vorgeschichte bezeichneten die Kieler Nachrichten den Nordfriesen als "perfekte Wahl". Und er selbst erklärte den Fans, sein Job in Flensburg (mit der SG wurde er 2004 deutscher Meister) und bei den Rhein-Neckar Löwen (da verpasste er den Titel 2014 nur wegen zwei Toren) sei eben der des "THW-Jägers" gewesen. Sein Auftrag: "Diese Klubs an das THW-Niveau heranzuführen". Nun aber "gehöre ich zu Euch".

Wenn Storm am Mittwoch zu seinem ersten Spiel als THW-Manager gegen den SC Magdeburg in die Arena kommt, werden ihm Pfiffe wohl erspart. Immerhin hat die Kieler Presse noch einmal daran erin-nert, dass der einstige "Praktikant" durchaus gute Einfälle hatte. Er erfand zum Beispiel das Zebra-Maskottchen "Hein Daddel", das inzwischen eine echte Identifikationsfigur ist. Und dass er auch sonst auf dem Kommunikations-Klavier spielen kann, zeigte sich, als er den "Tag des Handballs" erfand, bei dem im September 2014 der Zuschauer-Weltrekord fiel. Beim Bundesligaspiel Rhein- Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg strömten 44.189 Fans ins Frankfurter Fußball-Stadion.

Im Grunde will Storm, der offiziell Bescheidenheit ausstrahlen möchte ("Ich bin einer, der gekommen ist, um zu helfen") nichts anderes, als die Spur Schwenkers wieder aufzunehmen. Er möchte versuchen, den "besten Hand-ballverein der Welt noch ein bisschen besser zu machen". Er will den Rekord-meister THW Kiel wieder, wie zu Schwen-kers Zeiten, als nationales Sprachrohr in handballpolitischen Fragen positionieren. Und er möchte seinem früheren Marketing-Mitarbeiter Wolfgang Schwenke in die Parade fahren. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass Schwenke, der frühere THW-Spieler, der nun Geschäftsführer beim Fußball-Drittligisten Holstein Kiel ist, große Erfolge verzeichnen kann. Ge-he man durch Kiel, habe Holstein mit seinen Plakaten und Devotionalien manch-mal die Nase vorn. Dabei, sagt Storm, "ist Kiel THW-Land".

Um sein Ziel besser zu erreichen, hat Storm aus Mannheim die Geschäftsstellenleiterin Ute Krebs mitgebracht. Sie soll sich um Marketing und Strategie kümmern. Darum, "dass sich der Klub weiterentwickelt". Im kommenden Jahr kommt noch jemand von den Löwen dazu. Dänemarks Nationaltorwart Niklas Landin hatte das Kieler Angebot schon angenommen, als Storm noch versuchte, Landins Löwen-Vertrag zu verlängern. Er habe das Mitbieten aber "realistisch gesehen", sagt Storm. Wenn man einer der besten Keeper der Welt sei, wolle man eben Titel gewinnen. Und nirgendwo könne man das so gut wie beim THW Kiel. Landin habe sich "nicht aus wirtschaftlichen Gründen" für die Schleswig-Holsteiner entschieden.

Gleichwohl sieht der umtriebige Storm sich als beste Lösung auch für den Trainer Alfred Gislason. "Mit mir bekommt er jemanden, der in der Handball-Welt ein Netzwerk hat", sagt Storm selbstbewusst. Ein solcher Partner habe ihm zuletzt gefehlt. "Thorsten und ich kennen und schätzen uns schon lange. Er wird dem THW guttun", hatte Gislason gesagt. Wenn es um den Erfolg geht, macht der zuvorkommende Trainer auch vor alten Freundschaften - wie mit Uwe Schwenker - nicht halt.