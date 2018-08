Wetzlar. (dpa) Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen stehen dicht vor dem Gewinn ihrer ersten deutschen Meisterschaft. Nach einem 10:11-Pausenrückstand setzten sich Mannheimer am Sonntag bei ihrem Angstgegner HSG Wetzlar mit 23:19 durch. Spielmacher Andy Schmid drehte nach der Pause auf, erzielte in der zweiten Halbzeit alle seine sieben Tore. Mit dem Erfolg eroberten die Löwen die Tabellenführung mit 52:8 Punkten wieder von der SG Flensburg-Handewitt (51:9) zurück, die am Samstag beim 35:18 (16:6) gegen ThSV Eisenach ihren höchsten Saisonsieg gefeiert hatten.