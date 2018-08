Von D. Hund und T. Bauer

Heidelberg. Der 31. August naht, kommt in Riesen-Schritten immer näher. Das ist der Tag, an dem es für die Rhein-Neckar Löwen wieder um den ersten Titel geht. Dann trifft der deutsche Handball-Meister in Stuttgart auf den SC Magdeburg, den Pokalsieger. Supercup nennt sich das. Doch die Vorzeichen sind schlecht, miserabel sogar. Das Verletzungspech ist groß: Alexander Petersson (Jochbeinbruch) und Harald Reinkind (Hand-Operation) fallen noch auf unbestimmte Zeit aus. Oder anders: Trainer Nikolaj Jacobsen muss ohne rechten Rückraum auskommen. Eine enorme Schwächung - offensiv wie defensiv. Jacobsen leicht geknickt: "An ein geregeltes Training ist da derzeit nicht zu denken. Ich kann nichts machen." Gerade in der Abwehr ist Improvisation gefragt, denn auch Mads Mensah Larsen und Hendrik Pekeler sind noch bei Olympia unterwegs. Gewinnen können die Gelben aber trotzdem noch. So wie zuletzt beim Turniersieg in Basel oder beim 32:26-Erfolg gegen den Ligarivalen TVB Stuttgart.

Am Samstag um 18 Uhr steigt nun der nächste Test. Und der findet quasi vor der Haustür statt. In Wieblingen (Sportzentrum West/Ludwig-Guttmann-Straße 10) steigt das Nachbarschaftsduell gegen die SG Leutershausen, das im Rahmen des Sommerfests des TSV Wieblingen stattfindet. Von einem Handball-Fest wollen die Löwen jedoch nichts wissen. Jacobsen, der Nachdenkliche: "Das Wichtigste wird leider wirklich sein, dass sich niemand mehr verletzt. Patrick wird auf halbrechts spielen und decken." Eine Konstellation, die auch für den Ligastart denkbar ist? Eher nicht. Da hat Jacobsen dann auch wieder mehr Optionen. Mit Larsen und Pekeler werden wieder zwei Abwehr-Brocken zur Verfügung stehen.

Aber was ist eigentlich mit Reinkind, sollte der nicht wieder so langsam auf die Platte zurückkehren. "Tja", pustet Jacobsen tief durch, "das war der Plan, aber leider ist er momentan noch nicht in der Lage dazu." Weiter mit etwas Positivem: Die Neuzugänge haben bislang einen blendenden Eindruck hinterlassen. Keeper Andreas Palicka, die Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson und Dejan Manaskov sowie Michel Abt ziehen voll mit. Auch Abt, der aus der Reserve befördert wurde, macht sich gut. "Für ihn ist nun alles etwas schneller und körperbetonter, aber er hat die Zeit, sich daran zu gewöhnen."

Gegen die SGL trifft Abt nun auf alte Bekannte, die er noch in der letzten Saison in der Dritten Liga vor der Brust hatte. Und bei den Bergsträßern fiebert man dem Duell mit dem großen Nachbarn entgegen: "Wir freuen uns unglaublich auf dieses Duell", sagt der Sportliche Leiter der SGL, Uli Roth, "wir treffen auf den Deutschen Meister, besser geht es nicht - da wollen wir uns gut präsentieren." Denn das Freundschaftsspiel stellt gleichzeitig den letzten ernsthaften Test vor dem Saisonstart da, bereits in der darauffolgenden Woche muss die SGL im DHB-Pokal in Neuhausen gegen die MT Melsungen ran.

"Gerade deshalb wollen wir noch einmal schauen, wo wir stehen", sagt SGL-Coach Marc Nagel, "für unsere vielen jungen Spieler ist die Partie gegen die Löwen ein Riesen-Ereignis."

Die SGL geht mit fünf Junioren-Nationalspielern in die kommende Saison - die Talente Stefan Salger und Valentin Spohn kamen erst vergangene Woche als Vize-Europameister von der U20-EM aus Dänemark zurück.

Einziger Wermutstropfen im Vorfeld: Nachwuchshoffnung Philipp Bauer zog sich im Trainingslager einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt wohl mindestens vier Wochen aus - und fehlt somit auch zum Saisonauftakt am 3. September gegen Bad Schwartau.

Als Einstimmung auf den morgigen Handball-Hit stehen sich bereits um 15 Uhr die SGL-Traditionsmannschaft des Jahrgangs 1992, die damals deutscher Vizemeister wurde, und das Traditionsteam des TSV 1887 Wieblingen gegenüber. Mit dabei unter anderem Marc Nagel, Jörg Büßecker und Holger Löhr - gespielt wird unter freiem Himmel auf dem Rasenplatz.

Am Samstag zwischen 13 und 16 Uhr steigt zudem das Sommerfest der Löwen auf den Mannheimer Kapuzinerplanken.