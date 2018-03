Alles gegeben: Beim Final Four 2016 zogen die Löwen um Spielmacher Andy Schmid in der Verlängerung gegen Flensburg den Kürzeren. F: IM

Von Daniel Hund

Heidelberg. Rollen wir es doch mal andersherum auf: Seit 2006 waren die Rhein-Neckar Löwen nun zehnmal beim Final Four in Hamburg dabei. Also bei dem deutschen Handball-Event schlechthin. Jahr für Jahr mussten dafür zuvor große Hürden übersprungen werden. Das ist eine Leistung, verdient größten Respekt. Wenn, ja wenn da nur nicht die Bilanz vor Ort wäre. Die ist ernüchternd, total frustrierend. Für den ganz großen Wurf, den prestigeträchtigen Pott, reichte es noch nie. Anschauen war erlaubt, aber nicht stemmen.

Klar, dass diesmal nun alles anders werden soll - sicher machen schon Kampfansagen die Runde. So wie jedes Jahr. Doch weit gefehlt: Ganz bescheiden geben sie sich dieser Tage, die Löwen. Fast schon kleinlaut. Vom Pokalsieg redet kaum einer. Nur davon, dass die Konkurrenz groß ist. "Vor den beiden Halbfinal-Spielen haben alle vier Mannschaften die gleichen Chancen auf den Titel. Sie liegen jeweils bei 25 Prozent", rechnet Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen hoch.

Stimmen vor dem Spiel Nikolaj Jacobsen, Trainer der Rhein-Neckar Löwen: Nervöser als vor einem Bundesliga-Spiel bin ich beim Final Four nicht, aber man merkt schon, dass es um mehr geht. Verlierst du, bist du sofort raus. Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen: Wir werden es dieses Jahr ruhiger angehen lassen und geben den Titel nicht als Ziel aus. Hendrik Pekeler, Kreisläufer der Löwen: Wir sollten damit aufhören immer nur an die Flensburger zu denken und was in der Vergangenheit passiert ist. Wir sollten einfach unseren Stiefel runter spielen und dann sehen wir am Ende, ob es reicht oder nicht. Marius Steinhauser, Rechtsaußen der Löwen: Ich war jetzt auch schon ein paar Mal dabei. Wir wollen das Ding holen und dürfen uns deshalb keinen unnötigen Druck machen. Eben nicht nach links und rechts schauen, sondern unseren Weg gehen. Christian Prokop, Handball-Bundestrainer und Coach des DHfK Leipzig: Ganz klar, das Final Four in Hamburg ist für uns das absolute Saison-Highlight. Es ist ein Traum und für den werden wir alles geben, aber Kiel ist natürlich der Favorit im Halbfinale.

Und die Löwen haben wohl das schwerste Los vor der Brust. Es geht am Samstag im zweiten Halbfinale ab 17.30 Uhr (live auf Sport1) gegen Flensburg, die laut Jacobsen "derzeit beste Mannschaft im deutschen Handball". An die haben die Badener nicht die besten Erinnerungen. Vor allem nicht in Verbindung mit dem Final Four in Hamburg. Dort werden die Besten aus dem Südwesten nun schon seit Jahren von den Nordlichtern im Halbfinale ausgeknockt. 2015 und 2016 hatte Jacobsen bereits das Kommando. Einen Vorwurf konnte er seinen Jungs nie machen. "Sie haben immer alles gegeben", zuckt der Däne mit den Schultern, "wir sind zweimal wegen einem Tor gescheitert." Wichtig ist ihm deshalb in diesem Jahr eins: "Ich will meine Spieler kämpfen sehen."

Ob man auch spielerisch überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Es gibt nämlich aktuell noch ein Sorgenkind. Andy Schmid ist angeschlagen, laboriert immer noch an seiner Hüftverletzung aus dem Lemgo-Spiel. Richtig, ausgerechnet der Schweizer, ausgerechnet der geniale Denker und Lenker. Am heutigen Donnerstag wird Schmid erstmals wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Wir hoffen, dass Andy endlich ohne starke Schmerzen Handball spielen kann. Auflaufen soll er in Hamburg aber auf alle Fälle", stellt Jacobsen klar.

Die Ausgangslage ist diesmal laut Jacobsen übrigens eine andere. Man verspüre beim zehnten Anlauf nicht mehr diesen unglaublichen Druck, sagt der Ex-Kieler. "Das hängt damit zusammen, dass wir am Wochenende erstmals mit einem nationalen Titel im Rücken anreisen." Die Meisterschaft 2016 war also Gold wert. Sie beruhigt, hat gezeigt, dass die Löwen auf nationaler Ebene etwas reißen können. "Vorher wurden wir ja teilweise regelrecht belächelt", erinnert sich Jacobsen.

Das Loser-Image haben Schmid und Co. also abgeschüttelt, jetzt gilt es den Final-Four-Fluch zu vertreiben. Und diesbezüglich wird nichts dem Zufall überlassen. Videostudium, Taktiktraining - Flensburg wurde von Jacobsen in seine Einzelteile zerlegt. Das neuerliche Hamburg-Abenteuer beginnt für die Besten aus dem Südwesten am Freitag. Nach dem Abschlusstraining in Kronau und einem gemeinsamen Mittagessen geht es für die Löwen mit dem Bus in Richtung Frankfurt und von dort per Flieger weiter in die Hansestadt.

Gibt’s eigentlich einen Wunschgegner für ein mögliches Finale? Kiel oder Leipzig? Jacobsen, der Diplomatische: "Schwer zu spielen sind beide."