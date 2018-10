Mannheim. (dpa) Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen auf seinen Rechtsaußen Marius Steinhauser verzichten. Der 21-Jährige wurde nach Angaben des Vereins am Montag in Heidelberg operiert. Steinhauser hatte sich im Testspiel beim Zweitligisten HG Saarlouis am Samstag einen Riss des Innenmeniskus zugezogen.

«Das tut mir sehr leid für Marius. Er war auf einem sehr guten Weg. Nun werden wir ihm alle Zeit geben, die er braucht, um wieder gesund zu werden», sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Steinhauser erklärte: «Diese hoffentlich nur vier Wochen packe ich nun auch noch.» Seit Mitte März 2013 konnte er nach zwei Kreuzbandrissen kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Bei Oliver Roggischs Abschiedspartie am 25. Mai hatte Steinhauser sein Comeback gefeiert. Nun folgte ein erneuter Rückschlag.