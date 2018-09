Mannheim. (HW) In der Handball-Bundesliga stehen die Rhein-Neckar Löwen mit nur einer Niederlage aus 15 Spielen an der Tabellenspitze und auch im Pokal-Wettbewerb sind die Kurpfälzer noch vertreten und wollen am Mittwoch (19 Uhr) in der heimischen SAP Arena mit einem Sieg gegen den SC Magdeburg ins Viertelfinale einziehen. Mit dabei sein wird dann auch auf Linksaußen Neuverpflichtung Stefan Rafn Sigurmannson, der den an der Achillessehne operierten Löwen-Torjäger Uwe Gensheimer vertreten soll.

Der Isländer kommt vom Top-Klub Haukar Hafnarfjördur, ist 22 Jahre jung, 1,96 Meter groß, 96 Kilogramm schwer und kann auch im Rückraum eingesetzt werden. Sigurmannsson erzielte im Schnitt 7,5 Tore pro Spiel und wurde bis zum Ende der Saison verpflichtet.

"Stefan Rafn Sigurmannsson ist ein großes Talent und stellt in unserer Situation die beste Alternative dar", sagt Trainer Gudmundur Gudmundsson. "Sigurmannsson ist für uns eine wirtschaftlich machbare und sportlich interessante Lösung", erklärt Manager Thorsten Storm. "Vielen Dank an Haukar für die unkomplizierten Gespräche und dass sie ihrem Spieler diese Chance geben," sagt Storm, der im RNZ-Gespräch betont, nur ans nächste Spiel gegen Magdeburg zu denken - und noch nicht ans Final Four.

Thorsten Storm, was erwarten Sie für ein Spiel gegen Magdeburg?

Ich erwarte ein Kampfspiel auf Biegen und Brechen. Wir hoffen noch auf eine größere Zuschauerresonanz. Es wird erstmalig ein reines Unterrangspiel in der SAP Arena geben. Aber bei bislang knapp 2 000 verkauften Tickets, wird es vielleicht auch das letzte sein. Das ist wirklich enttäuschend bei so einem wichtigen Match. Die Mannschaft hofft auf ihre Fans!

Wo sehen Sie Stärken und Schwächen?

Magdeburg ist eine erfahrene und kampfstarke Mannschaft. Mit Bartoz Jurecki verfügt sie über einen der besten Kreisläufer der Liga.

Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Ist man da als Manager nervöser als sonst?



Es ist wichtig, dass die Jungs auf dem Spielfeld gut drauf sind. Um mich geht es da weniger.

Wie sieht es personell aus? Wer ist angeschlagen?

Leider ist neben Uwe Gensheimer auch Alex Pettersson verletzt. Ob er dabei sein kann, wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. Er hat seit dem Kiel-Spiel Probleme an der Schulter des Wurfarmes.

Wie wichtig wäre die Teilnahme am Final Four in Hamburg?

So etwas kann man nicht planen. Es wäre toll, wenn wir nach einem Jahr Pause wieder dorthin fahren könnten, aber daran denken wir nicht. Wir denken jetzt an den SC Magdeburg!