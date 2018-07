Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Countdown läuft. Noch zwei Tage sind es, dann beginnt die Handball-WM in Katar (15. Januar bis 1. Februar). Am Persischen Golf wird alles aufkreuzen, was Rang und Namen hat: Die Elite gibt sich die Ehre. Deutschland wird heute im Wüstenstaat einschweben. Voller Vorfreude werden Uwe Gensheimer und Co. dann sein. Nach den zwei Siegen gegen Tschechien ist das Selbstvertrauen groß, die Skepsis aber auch. Oder um es mit den Worten von Bundestrainer Sigurdsson zu sagen: "In Katar geht es wieder bei null los."

Ähnlich sieht es auch Michael Roth, 52, der Ex-Krösti, der mittlerweile erfolgreich bei der MT Melsungen als Trainer arbeitet. Gestern machte er sich mit seinen Spielern auf den Weg in Richtung Sylt, wo die Hessen ein Athletik-Trainingslager abhalten werden. Während der Busfahrt nahm er sich Zeit für ein RNZ-Interview.

Michael Roth, was trauen Sie der deutschen Mannschaft in Katar zu?



Eigentlich ist es wie bei den letzten Events: Deutschland ist für mich eine Art Wundertüte. Es sind viele gute Sachen dabei, aber auch schlechte. Die Ausgangslage ist gut: Von Deutschland wird nicht viel erwartet, da kann man positiv überraschen.

Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit von Dagur Sigurdsson?



Dazu muss man sehen, was jetzt kommt. Er hatte nun ein etwas länger Zeit, um mit dem Team in Ruhe zu arbeiten. Gut ist, dass er ein Trainer aus der Praxis ist. Er kennt die Bundesliga aus seiner täglichen Arbeit. Dementsprechend traut er sich auch etwas zu. Aber jetzt zählen eben erstmal nur die Ergebnisse. Der deutsche Handball muss wieder nach vorne gebracht werden.

Am Freitag geht es gegen Polen. Ein guter Start wäre wichtig, oder?



Klar, gut reinzukommen, ist immer wichtig. Egal ob in der Bundesliga oder bei einem Turnier. Von Siegen kannst du zehren. Und die Polen sind zudem ein Gegner, der Deutschland alles abverlangen wird. Auch emotional wird es hoch hergehen, was natürlich mit den beiden direkten Duellen in der WM-Qualifikation zusammenhängt, und vor allem mit den Aussagen von Michael Biegler, dem Trainer der Polen. Die waren teilweise ja schon unter der Gürtellinie. Aber wie auch immer, nach diesem Auftaktspiel wird man sehen, wo Deutschland steht. Denn Tschechien war noch kein Maßstab, das ist ein Gegner, den du einfach schlagen musst, egal wie.

Viele sehen in Paul Drux bereits den Heilsbringer des deutschen Handballs. Und das, obwohl er erst 19 Jahre alt ist.



Für mich wird das alles überbewertet. Zunächst einmal ist es doch Klasse, dass wir solche Talente haben. Wir müssen sie weiter aufbauen. Aber es ist sicher nicht vorteilhaft, wenn jetzt alle auf ihn schauen. Auch bei seinem Heimatverein, den Füchsen Berlin, konnte Paul zuletzt nicht das abrufen, was er eigentlich kann. Das hängt eben mit der ganzen Situation bei seinem Verein zusammen. Bei den Füchsen läuft es nicht, etliche Spieler sind verletzt und das können so junge Spieler wie er nicht komplett auffangen. Möglicherweise hat er sich jetzt aber auch wieder etwas gefangen.

Gibt es für Sie einen Topfavoriten auf den Titel?



Ich denke, dass am Ende Spanien, Kroatien, Dänemark und Frankreich im Halbfinale stehen werden. Das sind die Top vier. An guten Tagen können allerdings auch noch Mannschaften wie Deutschland oder Polen mithalten.

Auch der Bundesliga würde eine erfolgreiche Nationalmannschaft gut tun, oder?



Natürlich. Man muss sich mal nur eins vor Augen halten: Wir haben in Deutschland die stärkste Liga der Welt, machen uns aber in die Hose, wenn wir zu einem Länderspiel nach Island fahren. Wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass die Besten spielen. Aber das ist nicht so einfach, weil die Belastung im Handball einfach viel zu groß ist. Spieler von deutschen Topklubs weigern sich ja mittlerweile sogar für ihr Länder zu spielen. Sie schonen sich lieber. Der Terminplan müsste entzerrt werden. Aber es gibt da eben ein paar Leute, die das verhindern. Sie machen sich lieber die Taschen voll mit Geld.

Werden Sie in Katar vor Ort sein?



Nein, ich habe mich schon vor längerer Zeit dagegen entschieden, in ein Land zu reisen, in das der Handball nicht hingehört.