Von Reinhard Sogl

Kronau. Auch am Tag nach der unerwarteten 25:27 (14:12)-Niederlage bei Bundesliga-Aufsteiger HC Erlangen war der Frust bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen groß. "Die Stimmung war natürlich ganz schlecht", berichtete Trainer Nikolaj Jacobsen nach der Auslauf- und Krafteinheit am Mittwoch und gab zu: "Wir wussten, dass es schwierig würde, Kiel auf Distanz zu halten. Jetzt wird es noch schwieriger. Diese verpassten Punkte tun weh."

Nach der dritten Niederlage ist der Vizemeister Tabellenplatz eins wieder los, weil Titelverteidiger THW Kiel zwei Minuspunkte besser dasteht. "Die Liga geht noch ein halbes Jahr. Jeder weiß, dass im Handball alles passieren kann", sprach sich Jacobsen Mut zu. "Wenn du einen schlechten Tag erwischst wie wir, dann kannst du auch bei einer Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich verlieren. Das können auch Kiel und Flensburg." Den Löwen war es zuvor schon beim Bergischen HC widerfahren. Zudem unterlagen sie zu Hause dem Rivalen aus Kiel.

Jacobsen war arg enttäuscht von der Vorstellung in der Nürnberger Arena. "Erlangen hat völlig verdient gewonnen. Sie waren griffiger und haben den Sieg mehr gewollt als wir", stellte der Däne fest. Co-Trainer Oliver Roggisch war ebenfalls bedient. "Einer Spitzenmannschaft, wie wir sie sein wollen, darf so etwas nicht passieren", sagte der frühere Abwehrchef der Löwen und der Nationalmannschaft. Die Franken hätten in puncto Einstellung «zehn bis 20 Prozent» mehr gezeigt als sie. "Alles, was wir gegen Veszprem noch überragend gemacht haben, haben wir vermissen lassen", sagte Roggisch.

Drei Tage nach der Galavorstellung in der Champions League gegen die Startruppe von MKB Veszprem und dem 32:25-Sieg boten die Löwen vor 5311 frenetischen Zuschauern eine desolate Leistung. "Es ist nicht gut, wenn wir Leistungsträger haben wie mich, die ihre Leistung in keinster Weise bringen. Dann wird's auch gegen Erlangen schwierig", sagte Spielmacher Andy Schmid. Seinen eigenen Auftritt bezeichnete er schonungslos selbstkritisch als "peinlich".

Der angeschlagene Kapitän Uwe Gensheimer verfolgte das Debakel von der Tribüne aus. Wegen einer leichten Bänderdehnung im Knie wurde der Linksaußen im Hinblick auf das Spiel am Sonntag bei den Füchsen Berlin geschont. Gensheimer monierte, dass das Team die Chance verstreichen ließ, eine 14:10-Führung kurz vor der Pause auszubauen. "Da hätten wir es schon deutlicher machen können, haben uns dann aber einen Kampf aufdrängen lassen, den wir am Ende auch vom Kopf her nicht mehr drehen konnten", sagte Gensheimer.