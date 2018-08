Von Michael Wilkening

Gummersbach/Mannheim. Gestern rund um das Abschiedsspiel von Oliver Roggisch war in der SAP Arena viel Zeit für Gänsehautmomente und die ersten davon gab es bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff. Es standen Ehrungen an und gleich drei Löwen wurden für ihre Leistungen der zurückliegenden Monate vom Ligaverband der Handball-Bundesliga (HBL) geehrt. Andy Schmid ist offiziell bester Spieler der Saison, Niklas Landin bester Torhüter und Gudmundur Gudmundsson wurde zum Trainer des Jahres gekürt.

Speziell Gudmundur Gudmundsson konnte seine Emotionen kaum kontrollieren. Tränen schossen ihm in die Augen, als er die Trophäe in der Hand hielt, von den Fans enthusiastisch gefeiert wurde und sich einzeln bei jedem seiner Spieler bedankte. "Gudmi hat diesen Titel absolut verdient", sagte Kapitän Uwe Gensheimer später. Der Isländer, der die Löwen verlässt und ab Sommer als Nationaltrainer in Dänemark arbeitet, war gerührt, doch wahre Freude wollte trotzdem weder bei ihm noch bei Landin und Schmid aufkommen. Schließlich war der bittere K.o. im Meisterrennen keine 24 Stunden her.

"Ich werde mich in ein paar Wochen darüber freuen können", erklärte Schmid. Wie alle seine Teamkollegen hatte er eine kurze und schwere Nacht hinter sich. Im Mannschaftsbus half Alkohol gegen den größten Frust, aber selbst der konnte ihn nicht gänzlich ertränken.

In den Katakomben der Schwalbe-Arena in Gummersbach hatte Gudmundsson zuvor noch ganz andere Gedanken gehabt. Es ging dem Löwen-Trainer nicht darum, bester Trainer der Bundesliga zu sein, sondern darum, die Meisterschaft bei Punktgleichheit künftig vielleicht nach einem anderen Modus entscheiden zu lassen. "Man muss sich Gedanken machen und bessere Lösungen finden", forderte der Trainer. Eine Meister-Rallye wie in den zurückliegenden Wochen zwischen dem THW Kiel und den Löwen mag für die neutralen Beobachter spannend sein, gerecht ist sie nach der Betrachtung von "Gudmi" nicht. "Am Ende ist es ein Zufall, gegen wen man spielt und ob sich diese Mannschaften voll reinhängen", kritisierte er.

Denke man den Modus konsequent zu Ende, hätte er laut Gudmundsson auch Nachteile für den deutschen Nachwuchs: "Es wird immer gefordert, dass man Talenten Spielzeit einräumt. Wenn es aber am Ende einer Saison auf zwei Tore ankommen kann, darf ich mir das als Spitzenmannschaft eigentlich nicht erlauben." Sein Vorschlag: Künftig sollte der direkte Vergleich entscheiden, der übrigens die Löwen dank der mehr erzielten Auswärtstreffer zum Meister gemacht hätte. "Das ist in allen anderen Wettbewerben schließlich auch so", begründete der Isländer seinen Meinung.

Bei internationalen Turnieren wie Europa- oder Weltmeisterschaft ist das so, in der Champions League ebenso.

Sicher ist, dass sich der Ligaverband mit dem Thema beschäftigen wird. "Es werden Gespräche geführt", sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL. Diese seien aber ergebnisoffen und ohnehin nicht sofort umsetzbar. Das bedeutet, dass in der kommenden Spielzeit alles beim Alten bleibt. Für Gudmundsson ist das nicht mehr relevant, als Coach der dänischen Nationalmannschaft zählt für ihn ab sofort immer der direkte Vergleich.