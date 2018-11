Rouen. (miwi) Die Handball-WM befindet sich noch in ihrer Anfangsphase. Es ist offen, wer am Ende den Siegerpokal in den Händen halten wird und auch, welche Rolle die deutsche Mannschaft bei der Vergabe der Medaillen spielen wird. Eine bleibende Erinnerung hat das Turnier schon geschaffen, die Leistung von Uwe Gensheimer beim schwersten Spiel seiner Karriere wird im Gedächtnis haften bleiben. Der Linksaußen ist ein Popstar der Handballszene, verkörpert absolute Weltklasse auf dem Feld - und hat gegen Ungarn große mentale Kraft bewiesen.

Fünf Tage vor dem Turnierauftakt der Deutschen war der Vater von Gensheimer unerwartet gestorben, so dass der Kapitän das Trainingslager verließ und bis am Vorabend der Begegnung gegen die Ungarn bei seiner Familie in Mannheim weilte. Es war ganz und gar nicht gewöhnlich, dass er gegen Ungarn eine großartige Leistung zeigte und mit 13 Toren zum Matchwinner aufstieg. Gensheimer wirkte 60 Minuten lang hoch konzentriert und in sich gekehrt. Es war offensichtlich, welche Last auf ihm lag. Und es war beachtlich, mit welcher Kraft er sie trug.

"Uwe hat das unglaublich gut gelöst und gezeigt, welch starker Mensch er ist", sagte Teammanager Oliver Roggisch. Er kennt den Linksaußen wie nur wenige andere im Handball-Geschäft, denn er spielte bis 2014 gemeinsam mit ihm bei den Rhein-Neckar Löwen und stand anschließend als Sportlicher Leiter bei den Löwen in engem Kontakt zu ihm. Roggisch hat aus großer Nähe erlebt, welche Entwicklung Gensheimer in den zurückliegenden Jahren gemacht hat, deshalb hat sein Urteil Gewicht: "Man kann nur den größten Respekt vor dem haben, was Uwe geleistet hat."

Jahrelang war Gensheimer ein Schwarm für viele junge Mädchen in den Hallen und wegen seiner fintenreichen Würfe wurde aus ihm der "Mann mit dem Gummiarm" gemacht. Gensheimer war smart und deshalb beliebt. Für den Handball in Deutschland war er ein Glücksfall, denn er gab seiner Sportart in einer Zeit ein Gesicht, in der die großen sportlichen Erfolge ausblieben.

Schnell war ersichtlich, dass der Mannheimer außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt, doch viele Jahre war Gensheimer auch ein Sinnbild für das Scheitern. Immer dann, wenn es darum ging, einen großen Titel zu gewinnen, scheiterten die Löwen. Weil Gensheimer das prägende Gesicht des Klubs war, blieben die Misserfolge nach außen hin an ihm haften.

Gensheimer trotzte diesem Image und zeigte seine Größe immer dann, wenn keine Kameras auf ihn gerichtet waren. Für seinen Klub war ihm kein PR-Termin zu lästig und wenn es darum ging, Autogramme zu schreiben, war der Linksaußen im Verein wie bei der Nationalmannschaft immer der Letzte, der seine Unterschrift auf Kindertrikots setzte oder für Selfies mit Fans zur Verfügung stand. In Anlehnung an die Fußball-Legende Uwe Seeler wurde der Handballstar als "uns Uwe" getauft, und das zurecht: Viele Fans empfanden Gensheimer als ihren Uwe. Es fehlte lange nur die Erfüllung auf dem Feld: Mit Ausnahme des Gewinns des EHF-Pokals 2013 blieb Gensheimer ohne großen Erfolg mit der Mannschaft, während er als Torschützenkönig der Bundesliga sowie der Champions League individuell erfolgreich war. Doch das reichte ihm nicht, er wollte Titel gewinnen - und deshalb wirkte es vor einem Jahr wie ein schlechter Scherz des Schicksals, dass ausgerechnet der Kapitän wegen einer Verletzung nicht dabei war, als Deutschland Europameister wurde.

Gensheimer musste noch ein wenig länger warten, ehe er belohnt wurde. Nachdem sein Wechsel zum französischen Starensemble Paris St. Germain feststand, verabschiedete er sich nach 13 Jahren bei seinem Verein, den Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim, mit dem Gewinn der Meisterschaft. Die Tränen, die anschließend flossen, waren echt. Ein paar Monate später folgte die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen und zudem erlebte er die Geburt seines Sohnes Matti.

In Paris schwärmen die Verantwortlichen von ihrem neuen Linksaußen, der sich problemlos ins Mannschaftsgefüge integrierte und seit Monaten herausragende Leistungen für den Spitzenklub zeigt. Beinahe schien es, als wolle Gensheimer sich in kurzer Zeit alles zurückholen, was ihm jahrelang versagt gewesen geblieben ist. Bei der WM in seiner neuen Heimat war er darauf fokussiert, seine Erfolgsserie fortzusetzen, ehe er unsanft aus seinem sportlichen Traum gerissen wurde. In der Bewältigung dieses emotionalen Tiefschlags bewies er Größe und erlangte den Respekt der Handballwelt.