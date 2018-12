Von Michael Wilkening

Kiel. Am heutigen Mittwocg (18.30 Uhr, im TV auf Sport1) sitzt Gudmundur Gudmundsson wie viele andere vor dem Fernseher, um sich das Bundesliga-Topspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen anzuschauen. Der Handball-Nationaltrainer von Dänemark muss das schon deshalb tun, weil in beiden Teams Spieler stehen, die der Isländer für die nahende Europameisterschaft in Polen nominiert hat. Gudmundsson schaut das Spiel aber auch, um den Rhein-Neckar Löwen die Daumen zu drücken. Gudmi, der frühere Trainer der Rhein-Neckar Löwen (2010-2014), hofft darauf, dass sein einstiges Team mit einem Erfolg in der Ostseehalle dem Traum von der Meisterschaft ein großes Stück näher kommt.

Herr Gudmundsson, dürfen Sie als Nationaltrainer parteiisch sein, wenn die Löwen in Kiel spielen?

Ich schaue mir das Match an, um zu sehen, wie meine Nationalspieler drauf sind. Aber gleichzeitig schlägt in meiner Brust immer noch ein Löwenherz und das darf auch so sein.

Werden die anderen Menschen, in deren Brust ebenfalls ein Löwenherz schlägt, nach dem Gipfeltreffen, Grund zur Freude haben?

Die Chancen stehen gut, finde ich. Die Löwen sind momentan die beste Mannschaft in Deutschland und deshalb gehe ich davon aus, dass sie es schaffen, in Kiel zu gewinnen.

Wäre das Meisterschaftsrennen in diesem Fall entschieden?

Ein Sieg der Löwen wäre sicher eine Vorentscheidung. Die Meisterschaft wäre noch nicht gelaufen, aber es wäre ein Riesenschritt.

Nach den Abgängen von Niklas Landin und Bjarte Myrhol vor der Saison haben viele den Löwen eine solche Leistung nicht zugetraut …

Für mich waren die Löwen schon vor der Spielzeit der Favorit auf den Titel. Sie haben gute Spieler verpflichtet und darüber hinaus eine eingespielte Mannschaft. Bei Mikael Appelgren war klar, dass er Topniveau hat und mit Rafael Baena haben die Verantwortlichen ein gutes Gespür bewiesen, er passt sehr gut. Entscheidend ist aber, dass diese Mannschaft über Jahre Konstanz erlebt hat und wachsen konnte. Das ist das Rezept für Erfolg. Es war ein langer Weg, aber ich denke, dass es in dieser Saison der Lohn geben wird.

Wenn die Löwen in Kiel gewinnen und am Ende Deutscher Meister sind, hat Gudmundur Gudmundsson daran einen Anteil?

Das müssen andere Personen beurteilen. Ich kann nur sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, was wir gemeinsam bei den Löwen in der Zeit erreicht haben, als ich Trainer war. Und ich freue mich über jeden Sieg dieser Mannschaft und drücke ihr die Daumen. Auch beim heutigen Match in Kiel.