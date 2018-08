Heidelberg. (RNZ) Fleißig Autogramme schrieben die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag bei einer Fan-Aktion beim Trikot-Sponsor REWE im REWE Center Heidelberg-Rohrbach, bevor sie heute zum ersten Pflichtspiel nach Kornwestheim aufbrechen, wo im Pokal beim Regional-Final Four um 19.30 Uhr der Erstliga-Aufsteiger TBV Stuttgart als Gegner wartet.

Im zweiten Spiel treffen Kornwestheim und die TSG Friesenheim aufeinander. Am Sonntag folgt dann um 15 Uhr das Finale um den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals. Vor dem Bundesliga-Auftakt am 22. August in Lemgo, laden die Löwen - wie jedes Jahr - ihre Fans am Donnerstag um 17 Uhr zur öffentlichen Saisoneröffnungs-Pressekonferenz nach Mannheim zu engelhorn sports ein (N5-Quadrat, 6+7).