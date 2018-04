Kai Dippe (vorne) schafft Platz, Jochen Geppert wirft machtvoll. So will die SGL siegen. Foto: vaf



Leutershausen. (rkü/msc) Es wird eine bekannte und zugleich neue Erfahrung für ihn sein. Das Gefühl, als Coach des Handball-Zweitligisten SG Leutershausen in der Heinrich-Beck-Halle zu sitzen, kennt Marc Nagel seit Anfang des Jahres gut. Am Samstag beim Spiel gegen die DJK Rimpar wird er dies allerdings zum ersten Mal in alleiniger Verantwortung tun. Für Nagel und sein Team steht ein enorm wichtiges Spiel auf dem Plan.

Seit dem letzten Wochenende steht die SGL in den Abstiegsrängen. Die "Wölfe" aus Rimpar haben noch einen Punkt weniger aus den ersten Spielen geholt, was den vorletzten Platz bedeutet. Es geht also darum, wer den Befreiungsschlag setzen kann.

"Wir sind uns alle der Bedeutung des Spiels bewusst", gibt Nagel die Marschroute aus. Seine Erwartung gegen den Aufsteiger aus Bayern ist klar: "Wir müssen zwei Punkte holen. Immerhin sind sie ein Mitkonkurrent."

Beim Spiel in Hildesheim war seinem Team eine gewisse Unsicherheit anzumerken, die es sich nun nicht mehr leisten darf, denn dieser Gegner ist nicht zu unterschätzen. Zwar holte Rimpar nur einen Punkt aus den vergangenen sechs Spielen, die gezeigten Leistungen waren allerdings nicht schlecht. "Rimpar hat gute Ergebnisse erzielt", warnt Marc Nagel und erklärt: "Sie haben zwar oft verloren, aber auch nur gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte gespielt." Die Gegentorstatistik der Gäste zeigt ebenfalls, das Rimpar durchaus in der Lage ist, erfolgreichen Handball zu spielen. Mit bislang 156 Gegentreffern lassen sie zehn Teams der 2. Liga in der Statistik hinter sich - darunter drei aus dem oberen Tabellendrittel und die "Roten Teufel" von der Bergstraße.

Auch Uli Roth, der sportliche Leiter der SG Leutershausen, misst dieser Partie einen hohen Stellenwert zu. "Da geht es jetzt gewissermaßen um die Wurst", ist er sich sicher. Mit einem Sieg könnte man die Abstiegsränge wieder verlassen. Dass auch Rimpar sich nicht umsonst auf den 183 Kilometer langen Anreiseweg machen will, ist an der Bergstraße jedem klar. "Die wollen hier was mitnehmen", weiß Nagel.

Am Samstag um 20 Uhr treffen die Kontrahenten in der Heinrich-Beck-Halle aufeinander. Das erste Heimspiel unter der alleinigen Leitung von Marc Nagel - es wird ein sehr wichtiges sein.

2. Liga Männer, Samstag, 20 Uhr: SG Leutershausen - DJK Rimpar (Heinrich-Beck-Halle).