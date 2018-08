Mannheim. (pia) Es war ein echtes Heimspiel für Löwenkapitän Uwe Gensheimer. Beim Test gegen den TV Großwallstadt kehrte er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ausgetragen wurde das Spiel gegen den Zweitligisten in der ausverkauften Lilli-Gräber-Halle, dort wo Gensheimer beim TV Friedrichsfeld seine ersten Schritte im Handballtrikot machte. Gegen seine alten Vereinskollegen vom Badenligisten Friedrichsfeld durfte er nach einem 37:23-Erfolg gegen Großwallstadt auch noch mal ran. In einem Einlagespiel von zweimal fünf Minuten besiegten die Löwen die Gastgeber mit 4:3.

Im vorangegangenen Test hatte sich der Bundesligist anfangs schwer getan. Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach sieben Minuten mit 5:3 in Führung. "Wie waren im Angriff und der Abwehr nicht konzentriert genug," erklärt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen den mäßigen Start seines Teams. Erst nach 20 Minuten fand die Mannschaft besser in die Partie und konnte die erste Dreipunkteführung zum 12:9 erzielen. "In der ersten Halbzeit haben wir von dem was wir uns vorgenommen hatten nicht viel umgesetzt," zeigte sich der Löwen-Coach mit der 17:14-Führung zur Halbzeit recht unzufrieden.

Doch in der zweiten Hälfte kam der Vizemeister deutlich besser ins Spiel, auch Neuzugang Tim Suton, frisch gebackenen Junioreneuropameister, konnte sein Debüt im Löwen-Trikot feiern. Der TV Großwallstadt konnte das hohe Tempo des höherklassigen Gegners nicht mitgehen und Andy Schmid sorgte zwischenzeitlich sogar für eine Zehn-Tore- Führung für die Löwen.

Gute Paraden von Roko Peribonio im Tor verhinderten ein ums andere Mal Treffer von Großwallstadt, im Angriff der Löwen konnten sich hingegen alle eingesetzten Feldspieler in die Torschützenliste eintragen. Am erfolgreichsten war dabei Kreisläufer Bjarte Myrhol, der sieben Treffer erzielte, gefolgt von Harald Reinkind, Stefan Kneer und Alexander Petersson, die jeweils vier Tore beisteuerten, sodass das Ergebnis mit einem 37:23 doch recht deutlich ausfiel. Das Resultat war für die Löwen jedoch zweitrangig. "Wir wollten die Dinge umsetzen, die wir im Training besprochen hatten," erklärte Uwe Gensheimer. "In der zweiten Halbzeit ist uns das gut gelungen."

Drei Wochen Vorbereitung liegen hinter der Mannschaft, Jacobsen ist mit dem Verlauf zufrieden. Auch Gensheimer freut sich über die Fortschritte: "Es läuft gut. Der neue Trainer bringt viele neue Dinge ein, die wir schaffen es Stück für Stück umzusetzen." Morgen haben die Löwen Gelegenheit weitere Praxis zu sammeln. Um 20 Uhr testen sie in Dutenhofen gegen den Ligakonkurrenten HSG Wetzlar.