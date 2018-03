St. Leon-Rot. (dpa) Die Rhein-Neckar Löwen liegen zur Halbzeit der Vorrunde in der Champions League klar auf Achtelfinal-Kurs. Der Handball-Bundesligist kam am Donnerstagabend in seinem dritten Heimspiel in Gruppe A zu einem nie gefährdeten 34:26 (21:11)-Sieg gegen den bisherigen Verfolger HC Croatia Zagreb und festigte mit dem dritten Sieg nacheinander in der Königsklasse Tabellenplatz zwei. Nach fünf Spielen in der Champions League hat der Bundesliga-Vierte nun sieben Zähler auf dem Konto, drei mehr als der kroatische Abonnementsmeister. Die ersten vier Teams der Sechsergruppe erreichen die K.o.-Phase.

Die Mannschaft von Trainer Gudmundur Gudmundsson, dessen Nachfolger im Sommer laut Medienberichten der Däne Nikolaj Jacobsen werden soll, spielte insbesondere in der ersten Halbzeit wie aus einem Guss. Vor allem die beiden Außen, Kapitän Uwe Gensheimer auf der linken und Rajko Prodanovic auf der rechten Seite, schlossen immer wieder Tempogegenstöße erfolgreich ab. Gensheimer, der nur vor der Pause spielte, war mit sieben Treffern erneut bester Werfer der Löwen. Prodanovic traf sechsmal. Für Zagreb erzielte Stipe Mandalinic neun Tore.

Schon am Samstag nächster Woche kommt es in Zagreb zum Rückspiel. Zuvor empfangen die Nordbadener am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) in der Bundesliga den ThSV Eisenach.