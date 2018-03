Von Daniel Hund

Göppingen. "Hendrik, bitte bitte, nur ein Foto." Diesen Satz hörte Hendrik Pekeler, 24, am Sonntag häufig. Es war eine Endlosschleife. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, ja und sogar in der Halbzeit auf dem Weg in die Kabine. Doch den größten Fan-Ansturm gab es nach dem 26:19-Derbycoup der Rhein-Neckar Löwen in Göppingen. Der Vorraum zum Spielertunnel wurde regelrecht belagert. Vor allem junge Mädels harrten dort aus, lauerten dem 2,03 m großen Kreis-Riesen der Gelben auf. Alle wollten sie ihn, den Europameister. Und den bekamen sie dann auch. Pekeler macht so etwas nämlich gerne, er ist die Ruhe in Person. Egal ob auf der Platte in den Eins-gegen-Eins-Duellen gegen die globale Rückraum-Elite oder eben im Selfie-Gewitter mit kreischenden Teenagern. Er geht es locker an, stellt sich.

Analysieren kann "Peke" auch. Siege natürlich besonders gerne. Sein Göppingen-Fazit: "Starke Abwehr, überragende Keeper, so kann es weitergehen." Im Hinterkopf hatte der Hüne dabei natürlich schon den nächsten Kracher, den Nord-Süd-Gipfel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die Nordlichter kreuzen am Mittwoch in der SAP Arena auf. Um 20.15 Uhr geht’s um die Wurst. Gewinnen die Löwen hätten sie den Champions League-Sieger von 2014, der aktuell als Dritter drei Punkte hinter den Badenern liegt, bereits so gut wie abgeschüttelt. Verlieren sie, wäre Flensburg wieder auf einen Zähler dran. Pekeler ist zuversichtlich: "Wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen in dieses Spiel und wissen um unsere gute Ausgangslage." Sagt es und schickt ein schelmisches Schmunzeln hinterher.

Sein Trainer befand sich am Sonntag nach getaner Arbeit ebenfalls im Dauergrins-Modus. Hände schütteln, hier was sagen, dort was sagen - Jacobsen nahm sich viel Zeit. Die Erleichterung war ihm dabei anzumerken. Der Stolz auch. Der nächste Kraftakt gegen Flensburg war da noch ganz weit weg. Bis, ja bis er auf den Ostsee-Giganten angesprochen wurde: Herr Jacobsen, mit einem Sieg könnte man sich schon vorentscheidend von Flensburg absetzen, oder? "Dazu sage ich jetzt mal nichts", zuckt der Däne kurz zusammen, "denn weißt du, in der Bundesliga kannst du gegen jeden verlieren. Alles ist sehr eng beisammen." Holt tief Luft und schiebt lächelnd hinterher: "Aber natürlich wären mir fünf Punkte auf Flensburg lieber als einer."

Und Jacobsen wäre nicht Jacobsen, wenn er nicht alles dafür tun würde, dass es mit dem nächsten Sieg klappt. Die Nacht von Sonntag auf Montag machte er zum Tag, schaute Video, durchwühlte Statistiken. Von Kopf bis Fuß auf Flensburg eingestellt, das war er - und ist es nach wie vor. Klar ist eins: Die Löwen werden selbstbewusst an die Sache herangehen. Auch die sonntägliche Königsklassen-Gala der SG, die Kiel mit 37:27 aus der Halle schoss, schüchtert den Trainerfuchs nicht ein. Er weiß, was seine Jungs können: Auf der Mitte glänzt mit Andy Schmid derzeit ein Außerirdischer, dahinter steht eine Abwehr, die mehr und mehr einem Bollwerk gleicht und wird die doch mal durchbrochen, ist da noch die Hexer-Fraktion mit Mikael Appelgren und Borko Ristovski, die in Göppingen Angst und Schrecken verbreitete. Echte Schwachstellen sind momentan bei den Löwen nicht auszumachen. Auch Marius Steinhauser, der noch immer auf einen neuen Vertrag wartet, hat in Göppingen und gegen Skopje bewiesen, dass er da ist, wenn er gebraucht wird.

Sorgen bereitete am Sonntag nur Kim Ekdahl du Rietz. Der Schwede musste Mitte der zweiten Halbzeit humpelnd vom Feld geführt werden. Ex-Löwe Zarko Sesum hatte ihm einen Stoß verpasst und du Rietz landete so unglücklich, dass Schlimmstes befürchtet wurde. Mittlerweile gab es jedoch Entwarnung: Es ist keine Fraktur und auch nichts mit der Bandscheibe, sondern glücklicherweise "nur" eine Rückenprellung. Sie zwingt ihn zu einer Trainingspause. Läuft alles nach Plan, kann er gegen Flensburg wieder auflaufen.