Frankfurt/Kronau. (miwi) Nach dem Weltrekord ist vor dem Liga-Alltag: Nach den vielen Eindrücken, die die Rhein-Neckar Löwen beim Ausflug in die Frankfurter Commerzbank-Arena am Samstag gesammelt haben, steht morgen bereits das nächste Bundesligaspiel an. Völlig "Normal" ist das aber auch nicht, denn die Löwen treten beim VfL Gummersbach an, also an dem Ort, an dem sie vor dreieinhalb Monaten unglücklich und hauchdünn die Meisterschaft verpasst hatten. Anwurf in der Schwalbe-Arena ist um 20.15 Uhr.

Nikolaj Jacobsen hatte unmittelbar nach dem 28:26-Sieg gegen den HSV Hamburg natürlich gute Laune und das ließ sich auch durch das Wort "Gummersbach" nicht ändern. Der Löwen-Coach weiß um die Bedeutung des Ortes im Oberbergischen für die jüngste Geschichte des Klubs, aber der Däne antwortete auf die Frage, was diese Partie für ihn bedeute, ehrlich: "Ich war damals nicht dabei, für mich ist das nicht besonders, aber ich werde mit den Spielern darüber sprechen."

Wenn er Alexander Petersson fragt, wird er in kämpferisch funkelnde Augen blicken. "Da ist noch eine Rechnung offen", sagte der Isländer mit Blick auf das Duell beim VfL und wirkte dabei so entschlossen, als er ob er sofort gegen die Mannschaft antreten wolle, die ihm seinen großen Traum zerstört hat. Zumindest fühlte es sich so an, als Petersson am 24. Mai gegen 20 Uhr weinend seinen Sohn im Arm hielt. Nicht alleine die Tatsache, dass die Löwen wegen zweier Treffer nicht Meister wurden, hinterließ bei den Badenern einen Beigeschmack, sondern vielmehr brannte sich der Jubel der Gummersbacher nach dem Spiel ein. Nach einer Niederlage mit fünf Toren Differenz in einem für ihn sportlich bedeutungslosen Match feierte der VfL ausgelassen.

Keine Frage, dass die Löwen-Spieler, die im Mai in der Schwalbe-Arena dabei waren, Revanche-Gelüste haben, auch wenn viele nicht darüber sprechen mögen. Die Antwort soll, das ist die Botschaft, auf dem Platz gegeben werden - und Jacobsens Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass seine Mannschaft nicht blind vor Wut agiert. "Wir müssen kühlen Kopf bewahren", sagt der Trainer der Badener. Den erlebten Frust in positive Energie umwandeln, das wird der Schlüssel für die Löwen sein, um in Gummersbach erneut zu siegen.

Der Traditionsklub aus dem Oberbergischen hat seinen Kader gezielt verstärkt und startete gut in die neue Saison. Erst am Wochenende kassierte der VfL in Berlin die erste Niederlage der Saison. "Das ist eine gute Mannschaft", sagt Andy Schmid anerkennend. Doch der Spielmacher der Löwen fürchtet sich nicht vor dem Gegner, in ihm lodert vielmehr die Lust, ihn erneut zu schlagen. "Da ist noch etwas offen, obwohl wir im Mai ja gewonnen haben."

Mittwoch, 20.15 Uhr: Gummersbach - Löwen, Balingen-Weilstetten - Hamburg, Samstag, 15 Uhr: Hamburg - Wetzlar, 19 Uhr: Bergischer HC - Löwen, Gummersbach - Bietigheim, 20.15 Uhr: Lemgo - Lübbecke, Göppingen - Erlangen, Sonntag, 15 Uhr: Hannover - Magdeburg, 17.15 Uhr: Minden - Friesenheim, Kiel - Melsungen, Berlin -Balingen-Weilstetten.