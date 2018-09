Von Hasso Waldschmidt

Mannheim. Tabellenführer der Handball-Bundesliga gegen den noch ungeschlagenen Zweiten - das Landesderby der Rhein-Neckar Löwen gegen Frisch Auf Göppingen war ein Spitzenspiel. Nach der etwas überraschenden 23:24-Niederlage der Löwen beim Bergischen HC in Wuppertal gab's gestern also eine wichtige Standortbestimmung für das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen. Entsprechend verbissen begann das Spiel, das die Löwen mit einem Endspurt doch noch klar mit 26:20 (10:9) gewonnen haben.

"Es war nicht der schönste Handball, aber wir haben über den Kampf gewonnen", sagte Löwen-Coach Jacobsen. Manager Lars Lamade war erleichtert, "dass die Mannschaft nach der Niederlage eine Reaktion gezeigt hat." Beide Mannschaften standen ausgezeichnet in der Abwehr, und beide hatten daher auch große Probleme im Angriff. Tore waren Mangelware, und die Löwen durften sich wieder einmal bei ihrem Torhüter Niklas Landin bedanken, dass die Gäste nicht davonzogen. In der 12. Minute, beim 6:3 für die Löwen, hatte der Däne bereits acht Bälle abgewehrt. Obwohl die Löwen nun neun Minuten lang keinen Torerfolg hatten, konnte die Schwaben lediglich ausgleichen - was auch daran lag, dass das Schiedsrichtergespann Schulze/Tönnies die Zeitspielregel vergessen hatte.

Frisch Auf durfte jedenfalls minutenlang eine Lücke in der Löwen-Deckung suchen, ohne dass der Arm eines Unparteiischen nach oben gezeigt hätte. Die Hausherren hatten damit nur in drei, vier Angriffen keinen Treffer erzielt.

In der zweiten Halbzeit lief es dann besser für Jacobsens Team, während die erbittert kämpfenden Gäste Tor um Tor zurück fielen. "Da hat man gemerkt, dass uns im Rückraum zwei wichtige Spieler gefehlt haben. Wir konnten das Tempo deshalb nicht durchhalten", sagte ein alter Bekannter in der SAP Arena, Rückraumspieler Zarko Sesum, der bis Ende Mai noch das Löwen-Trikot getragen hatte und sich freute, dass er als Neu-Göppinger mit Applaus begrüßt worden war. Mit fünf Toren war Sesum erfolgreichster Schütze der Schwaben.

Spätestens nach dem 22:17 in der 54. Minute war die Partie entschieden, und bereits zwei Minuten vor dem Abpfiff sangen die Fans auf den Rängen: "Die Nummer eins im Land sind wir!"

Weiter geht es für die Löwen bereits am Samstag, dann aber international. In der Champions League empfängt der deutsche Vizemeister zum Start der Vorrunde in einem "Nachtspiel" um 19 Uhr in der SAP Arena den französischen HB Montpellier.

Rhein-Neckar Löwen: Schmid 1, Gensheimer 3/3, Kneer 1, Sigurmannsson 2, Myrhol 1, Mads Mensah 3, Groetzki 5, Reinkind 1, Guardiola 1, Petersson 6, Ekdahl du Rietz 2.

Frisch Auf Göppingen: Kraus 3, Lobedank 1, Pevnov 3, Sesum 6, Fontaine 3, Schiller 4/3.

Zuschauer: 5867; Stenogramm: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:6, 9:9, 10:9 (Halbzeit), 11:9, 15:12, 17:13, 20:16, 22:18, 25:18, 26:20.