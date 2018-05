Von Daniel Hund

Mannheim. Es war ein entspannter Nachmittag im Ufo. Da schrieb ein Runar Karason bereits zehn Minuten vor Schluss während einer Auszeit Autogramme. Da lehnte sich ein Gudmundur Gudmundsson in der Schlussphase einfach mal zurück, versank förmlich auf der Auswechselbank. Wie in einem Kino-Sessel saß der Löwen-Trainer in der SAP Arena, um zu beobachten, wie sein Personal den 35:28-Sieg gegen den Bergischen HC über die Zeit schaukelte.

Hundertprozentig zufrieden war er mit der Filmwahl aber nicht ganz. Die zweite Halbzeit war etwas langatmig, zähflüssig. Doch von einem Drama waren die Besten aus dem Südwesten weit entfernt. Starken 30 Minuten, die Appetit auf mehr gemacht hatten, folgte zähe Kost. Und Gudmi tat dann auch das einzig richtige. Der Isländer lächelte die zweite Halbzeit einfach weg. "Wenn du drei Tage zuvor solch ein intensives Spiel in Kiel hattest, kann das mal passieren." Sagte er. Und Thorsten Storm, der Manager? Was sagte der? Der verteilte derweil ein paar Meter weiter, direkt unterhalb des Pressepodiums, ein Sonderlob. Der Nordmann: "Wenn eine Mannschaft nach solch einem ärgerlichen Negativerlebnis wie in Kiel sich so zurückmeldet, dann ist das immer auch ein großer Verdienst des Trainers."

Die Löwen-Familie präsentierte sich am Sonntag demnach mal wieder als echte Einheit. Und auch die Fans zogen mit. Lautstark trommelten sie ihre sieben zum Sieg. Kaum zuhause angekommen, ging der Löwen-Film für die Anhänger dann übrigens auch schon weiter. Im SWR, bei Sport im Dritten, waren sie mittendrin statt nur dabei. Dort sprach der Oberlöwe. Wer? Uwe Gensheimer! Der "Handball-Gott" vom linken Flügel. Der Kapitän des Rudels. Es scheint so, als ob derzeit jeder ein großes Stückchen vom Uns-Uwe-Kuchen abhaben will. Und das ist nachvollziehbar. Gensel kommt einfach sympathisch rüber. Lacht viel, plaudert aus dem Nähkästchen, ist einer zum Anfassen. Einer, wie ihn sicher jeder Verein wünscht. Erzählt hat er eigentlich das, was er in den letzten Wochen häufig erzählen musste. Es ging um sein Ja zu den Löwen und den Korb an den THW Kiel. Und darum, dass er mit seinen Löwen gerne noch weitere Titel holen möchte.

Vielleicht klappt's ja nach dem letztjährigen Triumph im EHF-Pokal in dieser Saison mit dem Coup in der Champions League. Gut, das ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber, aber wenn man erst mal sein Ticket fürs Final Four gelöst hat, ist alles möglich. Bis zum Stelldichein der besten vier sind es jedoch noch ein paar Schritte. Momentan mühen sich die Löwen noch in der Gruppenphase der Königsklasse. Und hier steht am Donnerstag eine richtungsweisende Partie an: Uwe Gensheimer und Co. treffen um 20.30 Uhr im Sportzentrum Harres auf Croatia Zagreb. Schwerstarbeit scheint gegen den kroatischen Serienmeister vorprogrammiert zu sein. Gudmundsson nickt, leicht gequält tut er das: "Die haben einige Ausnahmetalente in ihren Reihen, die zusammen mit ein paar erfahreneren Leuten ein richtig starkes Team bilden."