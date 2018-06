Von Daniel Hund

Heidelberg. Eigentlich ist es eine Karriere wie im Bilderbuch: Bundesliga-Debüt mit 18, MVP der Junioren-WM mit 19 und Nationalspieler mit 21. Der Name Christian Dissinger ist im Handball allgegenwärtig. Im linken Rückraum ist er gefürchtet. Seine Wucht, seine Präzision, sein Stellungsspiel. Der gebürtige Ludwigshafener bringt alles mit, was man braucht, um ein echter Star zwischen den Kreisen zu werden.

Doch zuletzt machte das 2,02 m große Kraftpaket eher andere Schlagzeilen, unschöne. Solche, die man keinem wünscht. Der mittlerweile 22-Jährige hat sich schon zwei Mal das Kreuzband gerissen. 2011 und 2013. Eine Verletzung, die schon so manche Karriere beendet hat. Auch Dissinger musste lange kämpfen, machte bei den Kadetten Schaffhausen und Atletico Madrid schwere Zeiten durch.

Doch nun scheint er endlich wieder auf die Sonnenseite eingebogen zu sein: Bei der TuS N-Lübbecke steht er wieder auf der Platte statt nur daneben und glänzt. Ein Beispiel gefällig? Am Wochenende schoss Dissinger die starken Göppinger quasi im Alleingang ab. Zum 29:27-Erfolg steuerte der Vorderpfälzer zehn Tore bei. Manche heben da ab. Dissinger nicht: "Ich bin einfach nur froh, dass ich endlich wieder spielen kann. Und es geht wirklich von Woche zu Woche besser." Erklärt er im RNZ-Gespräch.

Morgen sollen sein Können nun die Rhein-Neckar Löwen zu spüren bekommen. Ab 19 Uhr gastieren die Ostwestfalen in der SAP Arena. Dissinger sagt: "Wir kommen, um zu gewinnen." Aber auch: "Gleichzeitig wissen wir aber natürlich auch, dass es richtig schwer wird. Aber vielleicht sind die Löwen mit dem Kopf ja noch bei der Champions League."

Der Respekt ist also groß, Angst aber kein Thema. Warum auch? Lübbecke kann's schließlich auch gegen die Großen. Was Dissinger und Co. vor allem beim Titelhamster bewiesen haben: Kiel musste sich Mitte Oktober gewaltig strecken, bis der 24:21-Sieg unter Dach und Fach war. Dissinger, der Selbstbewusste: "Wir werden auch nach Mannheim nicht als Kanonenfutter anreisen."

Für den aktuellen Tabellen-Neunten (16:16-Punkte) beginnt das Mannheim-Abenteuer schon heute. Nach einer finalen Trainingseinheit am Vormittag geht es mit dem Bus in die Kurpfalz. Und dort ist der Europapokal-Sieger von 1981 schon länger ein Thema. Insbesondere bei Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Der Däne will nämlich nichts dem Zufall überlassen: "Was sie gegen Göppingen gezeigt haben, war richtig stark. Ich erwarte ein ganz schweres Spiel."