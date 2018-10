Von Daniel Hund

Heidelberg. Die letzten Tage waren intensiv für die Rhein-Neckar Löwen. Aber auf eine andere Art. Diesmal ging es nicht auf der Platte oder in der Trainingshalle zur Sache, nein, auf Mallorca. Auf der Sonneninsel stieg quasi die Party nach der Partie. Die Meistersause nach dem Meisterstück gegen Kiel. Von Donnerstag bis Sonntag machten die Gelben dort die Nacht zum Tag. Mittendrin statt nur dabei war natürlich auch der Vater des Erfolgs: Nikolaj Jacobsen, der Meistertrainer. Und dem Dänen hat’s gefallen: "Das war schon nicht schlecht", lacht er im RNZ-Gespräch, "im letzten Jahr haben wir uns nach dem Titelgewinn relativ schnell aus den Augen verloren. Diesmal konnten wir gemeinsam ein bisschen feiern."

Der nächste Feiertag ist ohnehin schon beschlossene Sache: Am Samstag nach dem letzten Heimspiel gegen Melsungen werden es Andy Schmid und Co. krachen lassen. Dann gibt’s auch die Meisterschale. "Darauf freuen wir uns besonders", sagt Jacobsen: "Das haben unsere tollen Fans nämlich verdient."

Doch vor der Schalenübergabe steht noch ein Auswärtsspiel an: Heute um 20.15 Uhr müssen die Titelverteidiger in Wetzlar ran. Ob man dort bestehen kann? Schließlich schüttelt man so einen Kurztrip nach "Malle" nicht so einfach aus den Knochen. Jacobsen weiß das. Er sagt: "Wir werden dort alles versuchen. Körperlich wird das auch kein Problem sein. Mental hingegen schon. Es kann sicher keiner diese Leidenschaft erwarten, die wir zuletzt gegen Flensburg und Kiel gezeigt haben."

Und wie sieht es bei Jacobsen selbst aus? Ist er vielleicht auch etwas amtsmüde? Nach zwei deutschen Meisterschaften ist er längst auf den Löwen-Olmyp gestiegen, höher hinaus geht es eigentlich nicht. "Ans Aufhören verschwende ich keinen Gedanken", beteuert Jacobsen, "mir gefällt es hier super gut. Auch wenn das manche Leute offenbar nicht so ganz begreifen können."