Von Daniel Hund

Leutershausen. Eigentlich war sogar mehr drin: ein Sieg, kein Unentschieden. Trotzdem war es ein Erfolg, das 32:32-Remis der SG Leutershausen beim EHV Aue. Vor allem aus historischer Sicht: "Das letzte Mal, dass wir dort gewonnen haben, war wohl Anfang der Neunziger, als ich selbst noch für die SGL am Ball war."

Uli Roth, der Manager der "Roten Teufel", schmunzelt kurz, als er das sagt. Aber nur kurz. Denn die Situation rings um die Heinrich-Beck-Halle ist nach wie vor angespannt. Der Seriensieger der vergangenen Jahre steckt tief unten drin im Tabellenkeller der Zweiten Liga, ist Drittletzter.

Abstiegsgefahr nennt man das. Und für die Jungen Wilden von der Bergstraße ist das keine leichte Situation. Schließlich reicht guter Handball alleine nicht mehr aus, längst ist auch der Kopf gefragt. Die Macher haben das erkannt, helfen, wo es nur geht. Roth verrät: "Wir haben uns auch im psychologischen Bereich Unterstützung geholt."

Wobei kein falscher Eindruck entstehen darf: Das Vertrauen ins Personal ist nach wie vor da. "Bei uns wird niemand fallen gelassen", stellt der ehemalige deutsche Rekordnationalspieler klar. Und weiter: "Abgerechnet wird ohnehin erst am Ende der Saison. Wir werden die nötigen Punkte schon noch holen."

Zwei Zähler könnten morgen wieder dazu kommen. Dann steigt ein besonderes Spiel in der Heinrich-Beck-Halle. Um 20 Uhr kreuzt der TV Hüttenberg an der Bergstraße auf. Ein Gegner, mit dem sich die SG Leutershausen schon so manche Handball-Schlacht geliefert hat. Roth schwärmt bereits. Er sagt: "Dieses Duell war schon zu meiner aktiven Zeit ein Traditionsspiel. Wir erwarten viele Zuschauer und gehen von einem Hexenkessel aus." Vieles deutet nämlich darauf hin, dass die Partie am Samstagabend ausverkauft sein wird. Was auch am Gästeanhang liegt. Rund 150 Hüttenberger Schlachtenbummler haben sich angekündigt. Trommler inklusive.

Ein Handball-Fest scheint demnach vorprogrammiert zu sein. An dessen Ende ein rotes Happy End stehen soll. Doch bis dahin ist Schwerstarbeit angesagt. Hüttenberg reist als Tabellen-Dritter in die Kurpfalz, hat bereits neun Siege auf dem Konto. "Um gegen diese Mannschaft etwas reißen zu können, müssen wir alle in einem Boot sitzen, müssen alle an einem Strang ziehen", weiß Roth, "schaffen wir das, können wir in der Tabelle bis auf den 13. Platz vorstoßen."

Ähnlich beurteilt Holger Löhr die Ausgangslage. Der Trainer unmittelbar nach dem Punktgewinn in Aue: "Wir wollen nun schnell regenerieren und uns auf Hüttenberg vorbereiten. Dann sind wir wieder klarer Außenseiter."