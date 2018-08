Leutershausen. (rkü/msc) Nach dem schlechtesten Heimspiel der letzten Jahre gegen Aue zeigte die SG Leutershausen am Samstag gegen Aufsteiger DJK Rimpar eines der besten Spiele in dieser Saison der 2. Handball-Bundesliga. Das Team bescherte dem alleinigen Übungsleiter Marc Nagel einen gelungenen Heimauftakt und gewann mit 27:24.

Die gut 700 Zuschauer, die nach der Genesung des Stadionsprechers Udo Scholz zum ersten Mal in dieser Saison in den Genuss seiner markanten Stimme kamen, sahen ein hart umkämpftes und spannendes Spiel. Anders als Scholz konnte Rechtsaußen Pascal Durak seinem Team allerdings nicht helfen. Die Gehirnerschütterung aus dem Abschlusstraining war die erste Hiobsbotschaft. Die zweite folgte am Samstagmorgen: Philipp Schulz erkrankte an einem Magen-Darm-Infekt. Dennoch stellte er sich in den Dienst der Mannschaft und zog die Partie durch.

Die ersten sechseinhalb Minuten des Spiel gehörten zwei Männern: den Torhütern. Auf Leutershausener Seite überzeugte Alexander Hübe mit zwei glänzenden Paraden sowie einem gehaltenen Siebenmeter. Für den Rest seines Teams lief es weniger gut, sowohl Niklas Ruß als auch Jochen Geppert vergaben Siebenmeter. "Das Spiel war durch sehr starke Torhüter geprägt", adelte Marc Nagel die Keeper. Erst dann war es Hannes Volk, der Gästekeeper Max Brustmann zum 1:1 überwand. Das Spiel blieb auch in der Folge umkämpft, der Spielstand auch nach 18 Minuten mit 4:4 noch ausgeglichen. Besonders auffällig war die Siebenmeter-Statistik - keiner der ersten fünf Versuche war erfolgreich.

Dann setzten sich die Wölfe aus Rimpar auf 4:6 ab. Marc Nagel sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Jan Forstbauer brannte darauf, eine starke Leistung zu zeigen, immerhin waren seine beiden Trainer anwesend: Neben Nagel war auch Michael Roth, der den MT Melsungen trainiert, in der Halle. Der Rückraumspieler ließ es sich daher nicht nehmen, den 7:7-Ausgleich zu markieren. Die Gäste kamen unter Druck und zeigten Nerven. DJK-Spieler Stefan Schmitt hämmerte den Ball gegen den Pfosten, SGL-Kapitän Jochen Geppert besorgte im Gegenzug die Führung. Der Pausenstand: 9:10 aus Sicht der "Roten Teufel".

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit machten deutlich, dass die SGL gewinnen wollte. Nach dem vierten Treffer Forstbauers, zwei weiteren Toren Gepperts und zwei Hübe-Paraden stand es nach 32 Minuten 12:10. Die Fans machten die Heinrich-Beck-Halle zum Hexenkessel, die "Roten Teufel" durch Hannes Volk das 13:10. Beim 14:13 löste Sebastian Ullrich den starken Alexander Hübe im Kasten der SGL ab und parierte gleich drei der ersten vier Würfe. Nach 40 Minuten war es soweit: Der erste erfolgreiche Siebenmeter der Bergsträßer. Marcel Engels traf zum 17:14. Nach 47 Minuten nutzte Marc Nagel seine zweite Auszeit, um seinen Jungs noch einmal eine Verschnaufspause zu gönnen. Die SGL lag mit 20:17 in Führung. In Sachen Siebenmeter fanden beide Teams in der zweiten Hälfte ihren Spezialisten: Dominik Schömig traf für die Wölfe bei allen fünf Versuchen. Im Gegenzug machte auch Engels seinen zweiten Siebenmeter rein. Der Drei-Tore-Vorsprung war wieder hergestellt und hatte bis zur Schlusssirene Bestand.

"Wir wussten, dass wir nicht glänzen werden", erklärte Kapitän Jochen Geppert das kampfbetonte Spiel: "Aber die Zuschauer haben gesehen, dass wir gewinnen wollten. Das war wichtig." Marcel Engels sagte: "Heute kann man eigentlich keinen herausheben. Es war eine Mannschaftsleistung, und wir sind einfach nur froh über die zwei Punkte."

SG Leutershausen: Hübe, Ullrich - Frietsch 2, Forstbauer 4, Ruß 3, Prestel 3, Volk 3, Geppert 4, Dippe 1, Engels 7/3, Schulz.

DJK Rimpar: Leikauf, Brustmann, L. Spieß - Kraus 1, Sauer 5, Schmitt 4, Schömig 5/5, Bötsch 1, Schäffer 2, Kaufmann 5, Gräsl, Büttner, T. Spieß, Krze 1, Skrbic.