Von Daniel Hund

Heidelberg. 24:31 - für die Zweitliga-Handballer der SG Leutershausen war am Wochenende beim TV Hüttenberg nichts zu holen. "Das Ergebnis geht in dieser Höhe in Ordnung", analysierte SGL-Trainer Holger Löhr nach dem Spiel: "Wir hätten es gerne spannender gemacht, aber das war heute nicht möglich. Die letzten schweren Spiele haben an der Substanz der Spieler genagt, da fehlten uns in der Schlussphase dann auch die Alternativen." Da Tabellennachbar SV Henstedt-Ulzburg beim HC Erlangen ebenfalls mit 22:23 verloren hat, beträgt der Rückstand der SG Leutershausen auf einen Nichtabstiegsplatz weiterhin einen Punkt. Drei Spieltage stehen noch aus.

Themenwechsel: Es war am vergangenen Mittwoch, als eine Meldung der Deutschen Presse Agentur die Runde machte. In ihr ging es um den TV Großwallstadt, den Handball-Dino, das Bundesliga-Urgstein. Das Thema war unerfreulich: Die abstiegsbedrohten Mainfranken haben Lizenzprobleme, dürfen nach aktuellem Stand nächstes Jahr nicht in der stärksten Liga der Welt auf Punktejagd gehen. Der Text war lang und er endete mit einem Satz, der mit dem TVG nichts mehr zu tun hatte. Plötzlich ging es um die SG Leutershausen. Denn auch die hat Probleme mit der Lizenz, bekam im ersten Anlauf keine Starterlaubnis für das deutsche Unterhaus.

Eine Nachricht, die einschlug wie eine Bombe, mit der irgendwie niemand gerechnet hatte. Selbst die Macher waren im ersten Moment sprachlos. Uli Roth, Sportlicher Leiter bei den Roten Teufeln, zum Beispiel. Der Ex-Rekordnationalspieler zur RNZ: "Diese Meldung hat bei uns eingeschlagen wie der Blitz. Es gab keinerlei Vorwarnungen, nichts."

Mittlerweile ist der Schock längst überwunden. Gezwungenermaßen: Handeln war nämlich angesagt. Roth und SGL-Gesellschafter Jörg Büßecker machten sich am Freitag auf nach Dortmund, um bei der HBL vorzusprechen. Laut Roth wurde dabei schnell klar, dass es im Bezug auf die Lizenz drei grundlegende Missverständnisse gibt. "Die haben wir nun aus dem Weg geräumt", berichtet er, "aber nun muss das Ganze eben nochmals schriftlich nachgereicht werden."

Acht Tage, also bis Ende dieser Woche, haben die Bergsträßer Zeit, die Beschwerde einzureichen. Und Roth stellt bereits jetzt klar: "Niemand braucht sich Sorgen zu machen. Es ist alles in Ordnung." Aber bei all der Zuversicht, ärgerlich ist die Angelegenheit trotzdem. Vor allem der Zeitpunkt. "Es lief alles super, sämtliche Sponsoren ziehen mit und wir waren gerade kurz davor, den Vertrag mit unserem neuen Hauptsponsor abzuschließen." Ist der nun abgesprungen? "Nein", sagt Roth, "der vertraut uns nach wie vor." Und um wen handelt es sich, wer wird künftig einen Platz auf der Trikotbrust der SGL haben? "Ich weiß es", schmunzelt Roth, "und das muss vorerst mal reichen."

SG Leutershausen: Frietsch 5, Gunst 2/1, Müller 1, Forstbauer 3, Ruß 3, Prestel 3, Volk 1, Geppert 5, Engels 1.