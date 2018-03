Von Daniel Hund

Leutershausen. Es ist ein echtes Herzschlagfinale. Ein Spiel, auf das sich Uli Roth, der Macher der SG Leutershausen, schon seit Tagen freut. "Genau solche Spiele sind es doch, die unseren Sport ausmachen." Doch bei all der Vorfreude auf ein echtes Handballfest, in Roths Worten schwingt auch Angst mit. Die Furcht vor dem Scheitern, dem Absturz in die Drittklassigkeit. Das Positive: Die SGL hat es selbst in der Hand. Gewinnt sie am Samstag um 19.30 Uhr zu Hause gegen Nordhorn, bleibt sie sicher drin. Verliert sie, könnte der SV Henstedt-Ulzburg noch an den "Roten Teufeln" vorbeiziehen. Im Vorfeld des letzten Spieltags sprach die RNZ mit SGL-Ass Jochen Geppert (23), dem wegen eines Bänderriss im Knie nur die Zuschauerrolle bleibt.

>Jochen Geppert, wie hart ist es, wenn man bei so einem Spiel nicht auf dem Feld mithelfen kann?

Schwerer als ich dachte. Das weiß ich spätestens seit unserem letzten Auswärtsspiel in Emsdetten. Da saß ich auf der Bank und habe neben dem Spiel auch permanent den Liveticker am Handy verfolgt. Es ist richtig bitter. Denn gerade diese Spiele sind es doch, für die man trainiert.

>Wie schätzen Sie die Chancen auf den Klassenerhalt ein?

Wir haben alles selbst in der Hand. Das ist ein großer Vorteil. Ein Sieg reicht uns. Die Jungs werden kämpfen ohne Ende. Und deshalb werden wir auch gewinnen.

>Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass die SGL überhaupt nochmal eine Chance auf den Klassenerhalt bekommen könnte. Wie war es bei Ihnen? Hatten Sie auch schon resigniert?

Nein. So lange rechnerisch noch etwas geht, muss man immer daran glauben. Außerdem waren ja auch Spiele dabei, die wir nicht hätten verlieren müssen. Aber bei Außenstehenden kann ich es schon nachvollziehen, wenn sich bei ihnen Resignation breit gemacht hat. Schließlich hatten wir nach der Hinrunde sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Doch in den letzten zehn Spielen haben wir bewiesen, dass wir in diese Liga gehören.

>Woran lag es denn dann, dass es zunächst nicht so lief wie gewünscht? Auch wenn einige Partien nur ganz knapp verloren wurden?

Ich bin kein Freund davon zu sagen, dass wir nur Pech hatten. Wenn man sieben Mal mit einem Tor Unterschied verliert, muss man die Gründe woanders suchen. Vielleicht waren wir da manchmal einfach auch etwas zu unerfahren. Im nächsten Jahr ist das anders. Dann sind wir alle ein Jahr älter und gereift. Möglicherweise läuft dann alles genau andersherum.

>Sie sind mittlerweile seit 2011 in Leutershausen. Wie gefällt es Ihnen?

Sehr gut. Hier herrscht ein riesiges Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Verantwortlichen, die mit einer extremen Leidenschaft bei der Sache sind, haben uns immer zu verstehen gegeben, dass sie auf uns vertrauen, dass sie das mit uns durchziehen. Egal wie schlecht es auch läuft. Am Samstag wollen wir dieses Vertrauen zurückgeben: mit dem Klassenerhalt.

>Wie sehen Ihre Ziele im Handball aus? Als Junioren-Weltmeister träumt man sicher von der 1. Bundesliga...

Natürlich denkt man daran. Aber ich würde es auch nur machen, wenn es Sinn macht. Ich würde mich jedenfalls nirgends auf die Bank setzen, nur um später mal sagen zu können, dass ich mal Bundesliga gespielt habe. Mein Traum wäre es mal mit der SGL in der Bundesliga zu spielen. Dazu müssen wir uns aber in allen Bereichen noch etwas weiterentwickeln. Aber das ist ein ganz langsamer Prozess. So etwas geht nicht von einem Jahr aufs andere.