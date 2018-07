Von Laura Schmitt

Heidelberg. Die EM-Pause war lang. Für die Handballer der SG Leutershausen sowieso. Denn während die anderen Zweitligisten bereits im vergangenen Wochenende in die Restrückrunde gestartet sind, mussten die "Roten Teufel" nochmals zuschauen. Schuld war die HSG Tarp-Wanderup, die zwischenzeitlich Insolvenz anmelden musste. Diesen Samstag geht es um 20 Uhr nun endlich weiter: Leutershausen empfängt die SG Bietigheim in der Heinrich-Beck-Halle. Manager Uli Roth hat Respekt vor dem Gegner: "Mit neuem Trainer und einer stetigen Dauerplatzierung im oberen Drittel sind sie der klare Favorit."

Den verzögerten Start in die Restrückrunde empfindet Uli Roth übrigens nicht als Nachteil. Kurzfristig konnte ein Freundschaftsspiel mit den Rhein-Neckar-Löwen organisiert werden. "Dadurch kamen wir nicht wirklich aus dem Rhythmus und starten jetzt fit gegen Bietigheim." Sagt Uli Roth und freut sich, dass es nun endlich wieder weitergeht. Vor allem für die Spieler. Denn die spielen lieber, als zu trainieren. Personell sieht es für das kommende Spiel gut aus. Lediglich bei zwei Spielern, Matthias Conrad und Marcel Engels, steht noch nicht fest, ob sie auflaufen können.

Die Partie am Samstag bereitet Uli Roth allerdings nicht die einzigen Sorgen. Zur Erinnerung: Kürzlich gaben die Bergsträßer bekannt, dass sich die SG Leutershausen nicht erneut um eine Lizenz für die zweite Handball-Bundesliga in der kommenden Spielzeit bewerben wird. Sollte sich in den kommenden vier Wochen kein Hauptsponsor finden, würden die Bergsträßer freiwillig in die Dritte Liga absteigen.

Uli Roth sieht die Entscheidung mit den Problemen an die Öffentlichkeit zu gehen, mittlerweile als Befreiungsschlag an. "Der Druck ist jetzt erstmal raus. Es kamen viele positive Rückmeldungen und Resonanzen auf diese Mitteilung, auch von den Fans." Der 51-jährige Manager des Traditionsvereins ist sogar überrascht von so viel Unterstützungsangeboten: "Es ist toll zu sehen, wie jeder mithelfen möchte. Ob es dann letztlich klappt, ist natürlich eine andere Frage." In den nächsten Wochen werden nun Gespräche geführt, um hoffentlich doch noch einen neuen Sponsor zu finden.

Aktuell belegt die SG Leutershausen den 18. Tabellenplatz. Lediglich vier Punkte trennen die Bergsträßer vom rettenden 16. Rang in der Tabelle. Beim Spiel am Samstag setzt Roth auch auf die Unterstützung der Fans: "Wir wollen den Heimvorteil nutzen und unser Bestes geben." Die Verantwortlichen der SGL haben sich für Studenten übrigens etwas besonderes überlegt. Am Samstag müssen sie keine 13 sondern nur acht Euro Eintritt bezahlen.

Handball, Zweite Liga, Samstag, 20 Uhr: SG Leutershausen - SG Bietigheim