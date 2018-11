Leutershausen. (miwi) Als Holger Löhr Anfang Oktober als Trainer der SG Leutershausen zurücktrat, hatte er seinen Entschluss mit der Hoffnung auf das Lösen einer möglichen Blockade seiner Mannschaft begründet. Knapp sechs Wochen später ist nun klar, dass sich der Wunsch Löhrs nicht erfüllt hat, denn nach dem 28:33 (15:14) gegen Leipzig finden sich die Bergsträßer in der zweiten Handball-Bundesliga auf dem vorletzten Platz wieder. Ein Sieg gelang der SGL in den fünf Partien mit Löhr, ein Sieg in den fünf Begegnungen seit dem Rücktritt.

"Ein Befreiungsschlag war der Rücktritt nicht", sagte Uli Roth unmittelbar nach der Niederlage gegen die Leipziger. Der Chef der Leutershausen Handballer schob aber eilig hinterher: "Die Mannschaft lebt." Nicht erst nach der Niederlage am Samstag ist klar, dass die SGL auch in der zweiten Spielzeit in der zweiten Liga wieder bis zum Schluss gegen den Abstieg ankämpfen muss. Mehr gibt der aktuelle Kader eben nicht her, der mit vielen jungen, deutschen Spielern ausgestattet ist und regelmäßig gegen routinierte Teams aus dem Handball-Unterhaus an seine Grenzen stößt.

"Ich hoffe, dass wir uns aus dem Keller lösen können, aber ich kann nicht so recht daran glauben", erwies sich Marc Nagel als Realist. Seit dem Rückzug von Löhr ist der frühere Bundesligaspieler alleine für die sportlichen Geschicke bei den "Roten Teufeln" verantwortlich und musste eingestehen, dass "Leipzig einfach mehr Qualität in seinen Reihen" aufzuweisen hatte.

Mit vielen Routiniers waren die Sachsen an die Bergstraße angereist und konnten es sich sogar erlauben, den früheren Rhein-Neckar Löwen Matthias Gerlich und den agilen Spielgestalter Alexander Feld, die zusammen zehn Tore erzielten, zunächst auf der Bank zu lassen. "Wenn ich genau so viel Geld wie die Leipziger hätte, wären bei uns wohl auch zwei erfahrene Leute mehr dabei, die die Jungen führen könnten", sagte Roth.

Die Realität sieht anders aus und deshalb musste der gerade 18 Jahre alte Marcel Engels nach dem Ausfall von Jochen Geppert (Bänderriss im Knöchel) über 60 Minuten als Spielmacher ran. Der Junioren-Nationalspieler machte seine Sache ausgesprochen gut und traf sieben Mal, doch auf die Dauer war er gegen die hünenhafte Abwehr der Leipziger schlicht überfordert.

Der dünne Kader der SGL, neun Feldspieler teilten sich die gesamte Last, sorgten dafür, dass die Mannschaft von Nagel im Laufe der zweiten Halbzeit zusehends abbaute. Nach schneller 6:2-Führung (9.) und immerhin einem knappen 15:14 nach 30 Minuten, gerieten die Bergsträßer nach dem Seitenwechsel kontinuierlich auf die Verliererstraße. Auch aufopferungsvoller Kampf verhinderte das nicht. Hinzu kam, dass der ungarische Torwart der Leipziger, Gabor Pulay, mit 20 Paraden einen Sahnetag erwischt hatte.

Uli Roth bleibt die Hoffnung, dass sich in den kommenden Wochen doch noch ein Trikotsponsor für die restliche Saison findet - und er mit dem Geld im Winter noch einmal personell nachlegen kann. "Dann würde ich nicht ausschließen, dass wir uns Routine dazu holen", sagte der SGL-Manager. Eben die ist schließlich wertvoll im Abstiegskampf.

Leutershausen: Hübe, Ullrich - Frietsch (3), Engels (7/2), Schulz (5) - Durak (5/2), Ruß (1) - Volk (5) - Forstbauer (1), Prestel, Dippe (1)

Leipzig: Pulay, Tovas - Emanuel (5), Prokopec (6/5), Weber (1) - Boese (2), Binder (4) - Milosevic (4) - Gerlich (4), Seitle (1), Feld (6), Göde

Spielverlauf: 2:1 (5.), 6:2 (9.), 10:8 (16.), 12:13 (25.), 15:14 (Hz.), 16:18 (36.), 20:22 (42.), 23:26 (48.), 25:30 (53.), 28:33 (Endstand). Strafminuten: 8/10 - Zuschauer: 400