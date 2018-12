Henstedt. (rkü/hm) Handball-Zweitligist SG Leutershausen hat sich in einem Auswärtskrimi zwei wichtige Punkte gesichert. Bei Mitaufsteiger SV Henstedt-Ulzburg gewannen die "Roten Teufel" mit 27:26 (15:12).

Nach der Schlusssirene feierte die Mannschaft von Trainer Holger Löhr beinahe grenzenlos - für sie war es ein "Vier-Punkte-Spiel" gegen einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Durch den Ausfall von Philipp Müller, Manuel Frietsch und Jan Forstbauer war die SGL stark gehandicapt in den Norden gefahren. Nach 20 Minuten der ersten Halbzeit verabschiedete sich auch Simon Kuch mit einer gebrochenen Nase vom Spielfeld. Dennoch führten die Bergsträßer fast über die gesamte Spieldistanz und gewannen verdient.

"Wir haben bis jetzt ein paar Mal unglücklich verloren. Heute, in diesem unglaublich wichtigen Spiel, war das Glück auf unserer Seite. Aber das hat sich die Mannschaft auch redlich erkämpft", sagte SGL-Handball-Chef Uli Roth. Die Schlussphase vor 700 Zuschauern war nichts für schwache Nerven: Im Hexenkessel von Henstedt-Ulzburg behielt Jonas Gunst 20 Sekunden vor Schluss die Übersicht und markierte aus dem Spiel heraus den 27:26-Siegtreffer. Zuvor hatten Alexander Hübe und Roko Peribonio im Tor der Rot-Weißen herausragende Leistungen gezeigt. Peribonio parierte einen Siebenmeter der Hausherren. "Eigentlich hätten wir das Spiel aber ohne diese Aufregung gewinnen können", meinte Uli Roth: "Alles in allem haben wir zwölf glasklare Chancen nicht verwandelt. Das war auch hier unser Manko."

SG Leutershausen: Hübe, Peribonio - Wetzel, Kuch 1, Gunst 1, Spilger, Ruß 8/4, Prestel 5, Volk 3, Geppert 4, Gäßler, Conrad 4, Engels 1, Kohlbacher.

War es ausgleichende Gerechtigkeit zur unverdienten Niederlage zu Saisonbeginn in Groß-Bieberau? Oder die Abgezocktheit von Sebastian Knierim und Thomas Zahn? In jedem Fall war der 26:25 (13:13)-Sieg des TV Germania Großsachsen beim Tabellenletzten TSG Münster in der 3. Handball-Liga Süd äußerst glücklich.

Die ersten zehn Minuten waren ein Fehlerfestival. Hätte sich nicht schon zu Beginn gezeigt, dass TVG-Torhüter Andreas Fischer einen äußerst guten Tag erwischt hatte, die "Saasemer" wären frühzeitig in Rückstand geraten. So aber schien sich der Knoten nach dem ersten TVG-Treffer durch Florian Sauer - nach 7:30 Minuten! - langsam zu lösen. Nach dem 2:2 (10.) durch Thomas Zahn legten die "Saasemer" vor. Nach 20 Minuten traf Sebastian Knierim zur 10:7-Führung, und die TVG-Fans stimmten sich auf einen entspannten Abend ein.

Doch Münster erwies sich als unangenehmer Gegner, der im siebten Saisonspiel endlich die ersten Punkte einfahren wollte. Bis zum Halbzeitpfiff hatten sich die Gastgeber mit 13:13 zurückgekämpft.

Auch der zweite Durchgang lebte mehr von der Spannung als von handballerischen Leckerbissen. Münster erlaubte sich in der 36. Minute den entscheidenden Fehler. Bei einer 17:15-Führung lief der starke Timon Bardenheier alleine auf das TVG-Gehäuse zu und versuchte, Andreas Fischer mit einem Dreher zu überlisten. Es ging schief, und Peter Masica schoss die "Germanen" im Gegenzug zurück in die Partie. Kurz darauf bekam Rückraumakteur Mihailo Djurdjevic nach einem Foul an Marius Jörres verdient die Rote Karte, und Großsachsen glich aus. Tobias Kohl wurde nur noch in der Abwehr eingesetzt. Beim Kapitän hatte sich die operierte Schulter wieder schmerzhaft gemeldet und ließ keine Würfe mehr zu. In der 43. Minute schickten die Schiedsrichter Marius Jörres zum Duschen. Der Pfiff war strittig. Fortan entwickelte sich ein Spiel auf des Messers Schneide, in dem die TSG meistens vorlegte und der TVG nachzog. Andreas Fischer, Sebastian Knierim und Thomas Zahn gewannen das Spiel. Mit dem fünften Sieg in Serie hat sich der TVG auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Die Fans dürfen sich auf das Spiel gegen den TSB Horkheim freuen.

TVG Großsachsen: Fischer, Olf - Zweigner, Masica 4, Jörres 3, Knierim 6/3, Kohl 1, Zahn 6, D. Sauer 2, Gans, F. Sauer 4/1, Wallenwein, Reisig, Braun.