Von Daniel Hund

Leutershausen. Die Nachricht schlug am Mittwoch ein wie eine Bombe: Holger ist nicht mehr Trainer der SG Leutershausen. Nach sieben Jahren, in denen er die SGL von der Oberliga bis in die zweite Handball-Bundesliga geführt hatte, trat er zurück: "Der Saisonstart ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben", erklärt Löhr, "ich habe mir daher eingestehen müssen, dass ich nach dem schwachen spielerischen Auftritt gegen Aue nicht mehr das Gefühl habe, in dieser Situation das Optimale aus der Mannschaft herausholen zu können." Marc Nagel, der bislang mit Löhr ein Trainerteam gebildet hatte, ist fortan Cheftrainer. Die RNZ sprach mit Uli Roth, dem Manager der SG Leutershausen.

Uli Roth, wie kam es zum Rücktritt von Holger Löhr?

Holger und ich reden sehr viel. Er war seit sieben Jahren rund um die Uhr gefordert, da ist der Akku eben irgendwann mal leer. Schließlich ist Holger kein Profitrainer, er hat seinen Hauptjob bei der SAP. Und wenn dir als Trainer die nötige Energie fehlt, um die Spieler mitzureißen, ist es schwer. Er war ausgebrannt. Den Rücktrittsgedanken trug er deshalb schon länger in sich. Vor seiner Entscheidung haben wir großen Respekt.

Wie würden Sie die Arbeit von Holger Löhr in Leutershausen beschreiben?

Als überwältigend. Er hat überragende Arbeit geleistet. Im sportlichen Bereich ging es ständig mit Riesen-Schritten vorwärts. So schnell, dass wir auf der geschäftlichen Ebene gar nicht mehr mitgekommen sind. Sämtliche Aufstiege hat Holger mit ganz jungen Spielern geschafft. Und die kamen meistens vor allem wegen Holger.

Ist Holger Löhr der SGL mit seinem Rückzug nur zuvorgekommen? Sprich stand er kurz vor der Entlassung?

Nein, denn die aktuelle sportliche Situation war nicht ausschlaggebend. Die Idee ist, dass Holger ins Management rückt. Wir führen bereits Gespräche und hoffen, dass wir ihn weiter für uns gewinnen können.

Wird ein neuer Trainer kommen, oder wird Marc Nagel zur Dauerlösung?

Marc ist ein sehr erfahrener Trainer, der auch eine A-Lizenz besitzt. Wir haben ihn damals ganz bewusst geholt, er sollte behutsam aufgebaut werden, um irgendwann einmal die Nachfolge von Holger anzutreten. Wir werden ihn unterstützen und noch einen geeigneten Co-Trainer suchen.

Die SGL steht wieder weit unten in der Tabelle, woran liegt's?

Es ging super los. Und dann kamen Spiele, in denen wir uns gut verkauft haben, aber knapp unterlegen sind. Da haben wir der Mannschaft auch keinen Vorwurf gemacht. Aber was da nun gegen Aue passiert ist, geht gar nicht. Als Spieler der SGL kann man verlieren, aber eben nicht ohne zu kämpfen. Und die Einstellung gegen Aue hat nicht gestimmt. Da war keine positive Stimmung. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir unsere Punkte noch holen.

Zweite Liga Männer, Sonntag, 17 Uhr: Eintracht Hildesheim - SG Leutershausen.