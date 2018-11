Leutershausen. (rkü) Wenige Stunden vor dem Baden-Württemberg-Derby gegen die SG BBM Bietigheim knistert es vor Spannung im Lager der SG Leutershausen. "Es ist das entscheidende Spiel", sagt Trainer Holger Löhr, "für beide Teams geht es um alles." Anwurf ist zu einer ungewohnten Zeit: Bereits heute um 20 Uhr tobt der Teufel in der Heinrich-Beck-Halle.

Holger Löhr erwartet ein Spiel ohne Kompromisse: "Nach dem Punktverlust von Eisenach ist Bietigheim auf einmal wieder voll im Rennen um den Aufstieg in die erste Bundesliga dabei. Es wird eine extrem kampfbetonte Partie werden, in der sich die Mannschaften nichts schenken." Seine "Roten Teufel" lechzen nach dem Punkt, der sie auf Platz 17 hievt - es ist der erste Nichtabstiegsplatz der zweiten Liga. "Das letzte Spiel in Hüttenberg war ein Rückschlag für uns", so Holger Löhr, "da ist uns nicht viel gelungen. Wir wirkten etwas müde. Jetzt versuchen wir an die Leistungen zuvor anzuknüpfen. Es ist ein Heimspiel, da müssen wir alles an Kraft, Einsatz und Siegeswillen mobilisieren!"

Auf Seiten der Schwaben können die Heisemer Fans dann auch schon zwei Cracks sehen, die in der kommenden Saison das Trikot der SGL überstreifen werden: Rückraumspieler Philipp Schulz, 28, wird als gereifter Spieler in seine Heimat an die Bergstraße zurück kehren und Rechtsaußen Pascal Durak, 20, möglicherweise eine neue hier finden.

Nach dem letzten Stand der Dinge kann Löhr auf das Team bauen, das in den vergangenen Heimspielen starke Leistungen zeigte. Lediglich Manuel Frietsch bereitet Sorgen, der Probleme mit der Schulter seines Wurfarms hat. Unterdessen ereilte Simon Kuch die Diagnose eines Bänderanrisses im Ellenbogen - für ihn ist die Saison damit vorbei.