Leutershausen. (rkü) Einstand nach Maß für die SG Leutershausen: Im ersten Spiel der Punkterunde ließen die Bergsträßer den Aufsteiger HSG Tarp-Wanderup bei dessen Premiere in der 2. Handball-Bundesliga keine Chance. Vor 700 Zuschauern in der Heinrich-Beck-Halle feierten die "Roten Teufel" einen 36:25 (17:11)-Sieg.

"Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein", resümierte SGL-Coach Holger Löhr: "Wir wussten vorher nicht genau, wo wir stehen gegen eine Mannschaft, die neu in die Liga gekommen ist. Diesen Moment können wir jetzt genießen, auch in dem Wissen, dass noch Mannschaften von anderem Kaliber hierher kommen werden." Gästetrainer Christian Voß zog ein ernüchtertes Fazit: "Das war so ein bisschen nach dem Motto: Willkommen in der 2. Liga. Jetzt wissen auch unsere Spieler, was diese Liga wirklich bedeutet."

Gut eingestellt und konzentriert, gingen die "Roten Teufel" in ihr Auftaktheimspiel. "Nach einer harten Vorbereitung mit dieser neuen Mannschaft sind wir gut zusammen gewachsen", freute sich SGL-Rechtsaußen Pascal Durak über die gelungene Saisonpremiere. Neuzugang Philipp Schulz erzielte das erste Tor der Gastgeber. Bis zur zehnten Minute hielten die Gäste aus dem hohen Norden noch gut mit, dann zeigten die Hausherren zum ersten Mal ihre Überlegenheit: Forstbauer, Durak und Geppert brachten die SGL deutlich bis auf 10:4 in Front. In diesen fünf Minuten stimmte nahezu alles: Abwehrarbeit, Gegenstöße und auch die Arbeit am gegnerischen Kreis brachten den gewünschten Erfolg.

Die Neuzugänge schlugen ein

Mit hohem Tempo legte Leutershausen seinen Gegner auseinander. "Da haben wir gesehen, dass jeder Fehler mit Gegenstößen und Toren bestraft wird", sagte Christian Voß. Tarp stand danach zwar besser in der Abwehr, kam durch Gegenstöße auch selbst zu einigen einfachen Toren, schaffte es aber nicht, Leutershausen ernsthaft zu gefährden. Beim Stande von 17:11 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab Leutershausens neuer Keeper Sebastian Ullrich seinen Einstand im Teufel-Tor - und er machte seine Sache gut. Die SGL erhöhte die Führung bis zehn Minuten nach dem Wiederanwurf auf 25:13. Bis dahin hatte sie den Gästen mehrfach den Ball abgenommen und war selbst nahezu fehlerlos zu Toren gekommen. Christian Voß nahm zu diesem frühen Zeitpunkt bereits die zweite Auszeit in dieser Hälfte. Es brachte ihm und seinem Team nichts mehr. "Unsere Fehlerquote war einfach zu hoch, das hat Leutershausen natürlich ausgenutzt", so Voß.

Die Bergsträßer dominierten die körperlich anspruchsvolle Partie weiterhin und ließen beim 36:25 keine Fragen offen. Holger Löhr mahnte dennoch zur Nüchternheit: "Uns stehen jetzt einige Spiele gegen Aufsteiger und Mitaufsteiger aus der vergangenen Saison bevor, da müssen wir bestehen. Das bedeutet weiterhin intensive Arbeit."

Philipp Schulz war glücklich mit dem Auftakt in der Heinrich-Beck-Halle: "Es war wichtig gleich zum Beginn zwei Punkte zu holen, wobei der Sieg gegen einen Aufsteiger auch Pflicht war. Für die Zuschauer war die hohe Torausbeute attraktiv. Das hat für eine gute Stimmung in der Halle gesorgt."

SG Leutershausen: Hübe, Ullrich - Frietsch, Forstbauer 3, Ruß 7, Prestel 2, Volk 3, Durak 7/1, Geppert 6, Dippe 3, Engels 1, Schulz 4, Räpple.

HSG Tarp-Wanderup: Mahncke, Lübker - Jessen 4, Fischer, Brüne, Desler 5, Thordarson, Worm 3, Dibbert 3, Otto, Molsen 5, Boelk 2, Matthiessen 3, Oetzmann, F. Hinrichsen.