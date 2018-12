Leutershausen. (rkü) Für die "Roten Teufel" der SG Leutershausen ist der Pokal-Wettbewerb gelaufen: Gegen den hohen Favoriten vom Bergischen HC verloren die Hausherren 29:34 (12:19). Dabei lieferten sie aber vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr akzeptable Leistung ab. "Wenn wir in der zweiten Hälfte ein paar Bälle liegen lassen und nicht voll konzentriert sind, dann kann dieses Spiel ganz leicht noch kippen", zollte der BHC-Trainer Sebastian Hinze der jungen Truppe seines Pendants Holger Löhr Respekt. Und auch der war zufrieden mit seinen Jungs: "In den zweiten 30 Minuten haben wir ein paar taktische Dinge probiert, die gut geklappt haben. Jeder Gegner - ob aus der 1. oder 2. Liga ist gut, um dazu zu lernen, und man hat heute schon gesehen, dass wir vor allem im Spielverständnis zugelegt haben."

In der ersten Linie, das analysierten beide Trainer, sei der Zweitliga-Aufsteiger noch nicht richtig im Spiel angekommen, vielleicht hatten die Rot-Weißen einfach zu viel Respekt vor den Gästen aus Solingen. Nach einer spielerisch sehr schnellen ersten Phase lag Leutershausen 5:10 zurück (13.) und musste die Gäste kurz vor der Pause sogar auf 11:19 davon ziehen lassen. Beim Stand von 12:19 ging es in die Kabinen.

Auch zu Beginn der zweiten 30 Minuten erwischten die Löwen den besseren Start, allerdings bot die SGL nun Contra: Mit einer Serie von vier Toren in Folge tankte sie Selbstvertrauen. Gerade die jungen, neuen Spieler kamen jetzt zu Treffern, etwa Jan Forstbauer oder Jannik Kohlbacher. In dieser Phase konnten die Teufel auch auf ihre Fans bauen - gut 550 feuerten sie bei diesem Pokalspiel an. Bis auf vier Tore saugten sich die Gastgeber noch heran, wurden dann aber durch zwei Strafzeiten gestoppt.

"Leutershausen ist sicher eine Mannschaft, die in ihrer eigenen Halle die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen wird, das ist absehbar", meinte Gäste-Coach Hinze. Die ersten will die SG Leutershausen zum Rundenstart gegen den ASV Hamm-Westfalen am kommenden Wochenende (Samstag, 1. September, 20 Uhr) in der Heinrich-Beck-Halle holen.