Von Claus-Peter Bach

Leutershausen. Nach einer bitteren 22:23 (12:12)-Heimniederlage gegen Eintracht Hildesheim verharrt die SG Leutershausen im Tabellenkeller der 2. Handball-Bundesliga. Die 650 Zuschauer auf der luftig besetzten Tribüne der Heinrich-Beck-Halle konnten sich davon überzeugen, dass die Mannschaft des Aufsteigers dem Team des Erstliga-Absteigers in vielen Bereichen des Handballspiels völlig ebenbürtig war. Der Erfolg der Niedersachsen war glücklich. "Ein anderer Ausgang des Spiels war möglich", bestätigte Hildesheims Trainer Gerald Oberbeck.

Dass die "Roten Teufel" nach der Schlusssirene wie begossene Pudel auf den rings um das Spielfeld gereihten Turnbänken saßen und ihre Gesichter hinter Frotteetüchern verbargen, die nicht nur den Schweiß der wackeren Kämpfer, sondern auch die Tränen der traurigen Verlierer aufsogen, ist verständlich. Denn nach einem kampfbetonten und sehr intensiven Spiel, das SGL-Trainer Holger Löhr "extrem anstrengend" fand, war seinen Spielern sofort bewusst, dass nicht die Hilderheimer, sondern sie selbst und niemand sonst diese vierte Niederlage im sechsten Spiel verschuldet hatten.

Spiele zwischen gleichwertigen und nach schwachem Saisonstart gleichermaßen verunsicherten Mannschaften gewinnt gemeinhin der, der seine Nerven besser und schneller in den Griff bekommt, weniger Flüchtigkeitsfehler begeht und in der Schlussphase seine Chancen nutzt. Deshalb hat Hildesheim - verdient! - gewonnen.

Holger Löhr nannte den Grund: "Wir tun uns im Angriff gegen eine kompakte 6:0-Deckung sehr schwer und haben zu viele klare Torchancen nicht genutzt." Dieses Manko wurde bereits in der kuriosen Anfangsphase deutlich. Nachdem Hildesheims bester Schütze Michael Qvist (7 Treffer) nach langen 2:15 Minuten das 0:1 gelungen war, dauerte es siebeneinhalb Minuten, bis Hannes Volk der Ausgleich glückte. Hatten die "Roten Teufel" bis dahin fünf mögliche Treffer - überhastet geworfen, schlecht gezielt oder von Torhüter Dennis Klockmann tollkühn pariert - ausgelassen, so zog sich dies wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Zwar lag die SGL beim 11:8 (25. Minute) und 15:12 (34.) mit drei Toren vorne, doch am Ende hatten die Hildesheimer einen Treffer mehr, und nur das war wichtig.

"Wir spielen ja gar nicht schlecht", hatte SGL-Geschäftsführer Jörn Schmitt in der Halbzeit festgestellt, was wegen der schönen Angriffe, wegen der sechs mitreißenden Tore von Manuel Frietsch, wegen Mark Wetzels Kempa-Trick-Tor zum 21:22 (53.) und der großartigen Paraden des Alexander Hübe auch später stimmte. Der Torhüter hielt zwei Siebenmeter und sechs Schüsse aus dem Rückraum. Doch die vielen Missverständnisse im Passspiel hielten die Hildesheimer immer auf Nahdistanz, und mancher Wurf hätte so unvorbereitet einfach nicht abgefeuert werden dürfen. Irgendwie war es bezeichnend, dass die Leutershausener ihre Ausgleichschance zehn Sekunden vor Schluss durch einen Schrittfehler zunichte machten.

Gerald Oberbeck bescheinigte der SGL, "uns ganz schön zugesetzt" zu haben und fügte treffend hinzu: "Aber der SGL helfen jetzt keine Komplimente."

SG Leutershausen: Hübe, Peribonio - Wetzel 1, Frietsch 6, Kuch 1, Gunst 4/3, Spilger, Müller, Ruß 2, Prestel 1, Volk 3, Geppert 3, Conrad 1, Engels, Kohlbacher.

Eintracht Hildesheim: Klockmann, Schulz - Mayer, von Hermanni 1, Quist 7, Weißbach, Flödl, Chantziaras 3, John, Herbold 2, Meschke 3, Behnke 2, Kreutzmann 5, Nartey.