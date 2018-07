Leutershausen. (rkü) Egal, auf welcher Tabellenposition die "Roten Teufel" diese Saison beenden - der Käpt‘n bleibt. Jochen Geppert hat seinen Vertrag vor dem Rückrundenauftakt in Hamm bei der SG Leutershausen um zwei Jahre verlängert, auch im Falle eines Abstiegs in die 3. Liga.

"Ich glaube allerdings nach wie vor fest daran, dass der Abstieg für uns am Ende nicht mehr das große Thema sein wird", sagt Jochen Geppert. "Fünf Punkte Abstand sind zwar eine Hypothek für die Rückrunde, das wird nicht einfach - aber es ist definitiv zu schaffen!" Er fühle sich wohl in Leutershausen und sehe große Chancen für sich, noch einige Schritte nach vorne zu machen - deshalb habe er die Entscheidung getroffen, so Geppert: "Es hätte keinen Grund gegeben zu wechseln. Ich bin von der Mannschaft und von der Konzeption überzeugt. Sie war der Grund, weswegen ich herkam, und an meiner Begeisterung hat sich nichts verändert."

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2011 aus Wilhelmshaven an die Bergstraße. Kurz bevor er bei der SGL richtig einstieg, war er maßgeblich am Gewinn des Weltmeistertitels der Junioren-Nationalmannschaft in Griechenland beteiligt. Im Trikot der "Roten Teufel" reifte der Youngster schnell zum Spielmacher heran. Er übernahm Verantwortung und wurde zur Integrationsfigur. "Jochen ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept, weiterhin vornehmlich auf junge Spieler zu setzen. Er ist ein Vorbild an Professionalität auf und neben dem Feld", sagt Trainer Holger Löhr. Spielerisch sieht er noch viel Potential bei dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler: "Das wollen wir weiter entwickeln".

"Dass Jochen Geppert um zwei Jahre verlängert hat, werten wir als Pluspunkt für unsere Arbeit", sagt SGL-Handballchef Uli Roth. "Wir spüren bei ihm und bei anderen Spielern im Team großes Vertrauen. Die Mannschaft geht den Weg mit, weil sie weiß, dass wir sie zum Erfolg führen wollen."