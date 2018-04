Heidelberg. (rkü) Die Konzentration im Training der SG Leutershausen ist in diesen Tagen hoch. Spieler und Trainer des Handball-Zweitligisten wissen, dass ihnen wichtige Partien bevorstehen. Außer dem verletzten Benjamin Prestel - er laboriert an einem Haarriss des Schienbeinkopfes - konnte das gesamte Team diese Woche am Training von Holger Löhr und Marc Nagel teilnehmen. Auch Philipp Schulz, der überraschend gegen den TV Großwallstadt auflief, war wieder mit von der Partie. "Er hat sich am Wochenende trotz einer Grippe in den Dienst der Mannschaft gestellt", fand Löhr lobende Worte: "Mittlerweile ist er trotzdem wieder im Vollbesitz seiner Kräfte."

Ganze 665 Kilometer entfernt von der heimischen Bergstraße findet am Samstag um 19.30 Uhr das Duell gegen den TSV Altenholz statt. "Aufgrund der langen Anreise werden wir schon am Freitag losfahren und dementsprechend früher als sonst anreisen", erklärt Löhr. Auch den Gegner, als Aufsteiger aus der dritten Liga ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, wird man nicht unterschätzen: "Sie nehmen als Aufsteiger eine gewisse Euphorie mit. Die guten Ergebnisse gegen etablierte Zweitligisten haben gezeigt, dass es ein schwieriges Unterfangen werden kann." Marc Nagel, stimmt der Einschätzung von Löhr zu. "Sie haben auf allen Positionen gute Handballer, die auch gut ausgebildet sind. Darüber hinaus sind sie auch als Mannschaft stark", sieht er im TSV Altenholz alles andere als Laufkundschaft. "Wenn wir unser Spiel durchziehen können, haben wir allerdings ein Jahr mehr Erfahrung in der zweiten Liga und dementsprechend auch etwas mehr Qualität."

Für SGL-Kapitän Jochen Geppert ist die Reise etwas Besonderes. "Ich spiele gegen meinen ehemaligen Trainer", schmunzelt er. Unter der Leitung von Klaus-Dieter Petersen spielte Geppert einst beim Wilhelmshavener HV. "Petersen ist einer der besten deutschen Trainer", attestiert Marc Nagel seinem Kollegen ein gutes Zeugnis. Für sein Team ist die zweite Bundesliga hingegen Neuland. "Der Kader bringt schon viele Unbekannte mit sich", erklärt Löhr: "aber für uns ist es wichtig unser letztes Spiel gut aufzuarbeiten und zu analysieren."

Info: Die Partie TSV Altenholz gegen den SG Leutershausen findet am Samstag um 19.30 Uhr statt.