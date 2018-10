Die ''Roten Teufel'' von der Bergstraße arbeiten an ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit und wollen heute Abend gegen den TV Bittenfeld gewinnen. Foto: Felix König

Leutershausen. (rkü) Zum Mittwochspiel der englischen Woche empfängt Handball-Zweitligist SG Leutershausen heute um 20 Uhr den TV Bittenfeld, bevor am Samstag der ASV Hamm-Westfalen in der Heinrich-Beck-Halle gastiert. Wieder zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen, und wieder ein Baden-Württemberg-Derby wie gegen den TV Neuhausen, in dem die Roten Teufel als Sieger vom Parkett gingen.

Beim Training am Montag waren die "Roten Teufel" der SGL nach einer Durststrecke mit Krankheiten und Verletzungen vollzählig. Auch Kapitän Jochen Geppert sprintete nach einem Bänderriss im Sprunggelenk wieder mit. Mittendrin, als sei er nie weg gewesen, trainierte Matthias Conrad, auch Peter Masica findet sich besser und besser im Leutershausener Teil Hirschbergs zurecht.

Die Niederlage beim VfL Bad Schwartau ist abgehakt. Da war Leutershausen 50 Minuten lang die bessere Mannschaft, hatte die Nordlichter fest im Griff. "Die rote Karte von Matze, die auch nach der Videoanalyse nicht nachzuvollziehen ist, und einige kleine Unaufmerksamkeiten haben uns aus dem Tritt gebracht. Wenn es uns gelingt, diese Täler nicht ganz so tief werden zu lassen, stehen wir viel besser da", sieht SGL-Trainer Marc Nagel vor allem das Positive in der letzten Partie.

Die Bergsträßer erwarten einen heißen Tanz gegen den Tabellenzehnten aus dem Schwabenland. "Das Spiel gegen Bittenfeld wird eine der härteren Partien", ist sich Nagel sicher. Dies gilt auch aufgrund der Tabellenkonstellation, denn der letzte Aufstiegsplatz ist von den "Wild Boys" nur drei Pluspunkte entfernt: "Bittenfeld wird die Partie ernst nehmen, sie werden noch um den Aufstieg mitspielen wollen." Dennoch freuen sich auch die "Roten Teufel" auf die Begegnung in der Heinrich-Beck-Halle. "Uns sind englische Wochen sogar etwas lieber, so kommen wir in einen guten Spielrhythmus", sagte Marc Nagel.

Kurz vor dem Nikolaustag hat die SGL ein attraktives Ticketpaket für Schüler und Studenten geschnürt: Für ein Spiel entweder gegen Bittenfeld oder am Samstag gegen Hamm-Westfalen zahlen sie sechs Euro, im Doppelpack zehn Euro Eintritt.

2. Liga Männer, heute, 20 Uhr: SG Leutershausen - TV Bittenfeld (Heinrich-Beck-Halle).