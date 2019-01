Heidelberg. (tib) Die SG Leutershausen kann den nächsten Transfer vermelden. Rückraumspieler Lucas Gerdon vom Ligakonkurrenten SG Nußloch schließt sich ab kommender Saison den Roten Teufeln an und unterschreibt an der Bergstraße einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Der erste Eindruck war sehr positiv", sagt der 24-Jährige, "ich bin froh, dass ich nach den zwei Jahren in Nußloch nun in Leutershausen eine neue Herausforderung gefunden habe."

Gerdon ist im Rückraum variabel einsetzbar und vor allem durch seine Schnelligkeit und ein gutes Eins-gegen-Eins gefährlich.

"Wir freuen uns, dass wir mit Lucas einen starken Rückraumspieler verpflichten konnten", sagt Leutershausens Sportlicher Leiter Mark Wetzel. Gerade nach dem Abgang von Felix Jaeger sei es wichtig, personell einen guten Ersatz gefunden zu haben. Wetzel: "Er kann das Spiel gut lesen und ist clever."