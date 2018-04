Heidelberg. (CPB) Mit zwei Siegen ist die deutsche Siebenerrugby-Nationalmannschaft am gestrigen Freitag in Hongkong in das Qualifikationsturnier zu den World Sevens Series gestartet. Mit einem 14:12 gegen Gastgeber Hongkong und einem 27:7 gegen Zimbabwe hat die Mannschaft der beiden Trainer Vuyo Zangqa und Clemens von Grumbkow (Heidelberg) bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Papua-Neuguinea, das in der vergangenen Nacht um 4.50 Uhr (MESZ) angepfiffen worden ist, das Viertelfinale erreicht.

Im dritten Jahr in Folge ist die deutsche Delegation, die sich am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg generalstabsmäßig auf das Turnier vorbereitet hat, mit der Absicht nach Hongkong geflogen, sich für die prestigeträchtige und finanziell hoch interessante Turnierserie von World Rugby (WR) zu qualifizieren. Das ist jedoch nur dem Turniersieger von Hongkong vergönnt. Als Topfavoriten gelten Japan und Irland; der zweimalige Siebenerrugby-Europameister der U18-Junioren hatte sein großes Können beim EM-Turnier im September 2017 in Heidelberg gezeigt, musste damals aber von den Deutschen die einzige Turnierniederlage hinnehmen. Ein gutes Omen?

Im strömenden Regen hatten die Deutschen einen schwierigen Turnierbeginn, denn Hongkongs Mannschaft verfolgt das gleiche Ziel wie die DRV-Sieben und hatte das enthusiastische Publikum auf seiner Seite. Beide Teams legten je zwei Versuche, die Deutschen durch Bastian Himmer und Marvin Dieckmann, deren Vereinskamerad Fabian Heimpel (RG Heidelberg) zwei Mal erhöhte. Hongkong scorte durch Yiu Kam Shing und Jamie Hood, doch blieb deren Kicker die erste Erhöhung schuldig.

Gegen die schnelle Mannschaft aus Zimbabwe hatten die Deutschen einen holprigen Start und gerieten durch einen erhöhten Versuch von Riaan O’Neill in Rückstand. Bis zur Pause gelang jedoch durch Versuche von John Dawe (Cardiff University & Bridgend Ravens) und Kapitän Tim Lichtenberg (RGH) die 10:7-Führung, ehe die Mannschaft in der zweiten Halbzeit alle Fesseln sprengte und mit drei weiteren Versuchen von Niklas Hohl (Heidelberger RK), Kain Rix (Hannover 78) und Bastian Himmer sowie einer Erhöhung von Fabian Heimpel das 27:7 erzielte.

In der nächsten Woche stehen die U16-Spieler aller Heidelberger Vereine vor anspruchsvollen Bewährungsproben, denn von Dienstag bis Freitag gastieren drei Regionalauswahlen der Welsh Rugby Union (Blaenau Gwent, Islwyn und Rhymney Valley) zu einem Trainingslager in Neuenheim. Gespielt wird je zwei Mal am Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr auf den Plätzen am Zoo.