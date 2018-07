Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Früher, als Michael Schumacher im Ferrari durch das Motodrom kurvte, war die Welt noch in Ordnung. Zu Beginn des neuen Jahrtausends boomte die Formel 1 in Deutschland. Gleich zwei Rennen im Formel-1-Kalender gab es auf heimischem Boden, und sowohl der Nürburgring als auch Hockenheim meldeten schwarze Zahlen.

Zeiten, die längst vergessen scheinen. Denn vor dem Großen Preis von Deutschland scheint die Zukunft der Königsklasse in Deutschland ungewisser denn je. Trotz großer Erfolge der deutschen Piloten kämpft Hockenheim um jeden Zuschauer - wie ist das möglich?

"Der Grund dafür ist, dass Deutschland etwas müde ist, dass die Deutschen so erfolgreich waren", vermutet Mercedes-Sportchef Toto Wolff. "Wir hatten sieben Jahre Schumacher-Dominanz und danach vier Jahre Sebastian Vettel, der alles gewann. Vielleicht musst du erst ein bisschen einen Durchhänger haben, von dem du dich dann erholen kannst."

Kommen die Fans zurück?

Dieser dauert in Hockenheim allerdings schon lange an. Während in Silverstone vor zwei Wochen trotz teilweise horrender Ticketpreise 150.000 Fans an die Strecke pilgerten, wäre man in Hockenheim schon mit der Hälfte der Zuschauer hochzufrieden. Als 2002 die historische Rennstrecke mit ihren langen Waldgeraden verkürzt wurde, um den Kurs zu modernisieren, kamen nach dem über 60 Millionen Euro teuren Umbau immerhin 93.000 Fans ins Motodrom. Auch im Folgejahr machte der Veranstalter noch Gewinn.

Dann aber fand der Formel-1-Boom im Motodrom ein jähes Ende. Die Tribünen leerten sich trotz des Comebacks von Michael Schumacher und der Erfolge von Mercedes, Nico Rosberg und Sebastian Vettel immer weiter. Warum? "Es ist überraschend, dass es in den letzten Jahren nicht mehr Unterstützung in Deutschland gegeben hat, besonders mit den deutschen Weltmeistern", schüttelt Red Bulls Teamchef Christian Horner den Kopf. Der Brite kann sich noch bestens an das ausverkaufte Motodrom in den goldenen Schumi-Zeiten erinnern: "Wenn das Stadion in Hockenheim voll ist, ist das eine der großartigsten Atmosphären, die es in der Formel 1 gibt."

Ist das sinkende Interesse in Deutschland aber nur mit dem Sättigungseffekt zu erklären? "Ich glaube, der Hockenheimring hat es nötig, mal wieder etwas auf Vordermann gebracht zu werden", deutet RTL-Kommentator Christian Danner den Bedarf nötiger Investitionen in eine modernere Infrastruktur an. Als Österreicher ist Toto Wolff natürlich auch stolz auf die Show, die den Fans in Spielberg dank Red Bull geboten werden kann. Der entscheidende Unterschied: Dort hilft ein zahlungskräftiger Sponsor - den es in Hockenheim nicht gibt. Dass Mercedes als Sponsor einspringt, kommt für Wolff in Hockenheim aber nicht in Frage: "Du musst eine klare Linie ziehen. Ein Team zu leiten und ein Rennen zu vermarkten, ist etwas anderes."

Inzwischen ist das Undenkbare denkbar geworden: Ein kompletter Rückzug der Formel 1 aus Deutschland. Der Hockenheimring darf sich im Gegensatz zu nahezu allen anderen Strecken nicht auf die Unterstützung von Land oder der Region verlassen. Im Gegenzug gibt es rund um den Globus zahlreiche Interessenten, mit denen der neue Rechteinhaber Liberty deutlich mehr Kasse machen kann als mit Hockenheim. Miami, Hanoi, Buenos Aires, Hainan und selbst Kopenhagen bemühen sich um eine Aufnahme in den Rennkalender. In Hockenheim hofft man dagegen auf die Zusicherung der neuen Herren, Traditionsstrecken fördern zu wollen. Die entscheidende Frage: Ist Liberty ein Rennen im Formel-1-Kernland Deutschland wichtiger als deutlich mehr Kasse an neuen Orten?

Möglichkeiten, das Rennen zu retten, gibt es einige. So könnte Liberty die Strecke mieten und im Gegenzug alle Einnahmen erhalten. Oder es kommen deutlich mehr Fans. Vor allem aus Holland hat die Nachfrage spürbar angezogen - die Fans von Max Verstappen sind derzeit ein Segen für alle Streckenbetreiber rund um den Globus. Knapp 10.000 Fans aus den Niederlanden dürften es werden, 70.000 Zuschauertickets könnten diesmal verkauft werden - nach dem Tiefpunkt mit nur knapp über 50.000 Fans 2014 sind das zumindest erfreuliche Nachrichten.

"Ich denke, die Engländer haben gut vorgelegt", sagt Sebastian Vettel vor seinem Heimspiel. "Ich hoffe, dass wir nachziehen können."

Wende oder Ende heißt es nun in Hockenheim, wo man am Wochenende nach einer langen Durststrecke wieder auf viele Fans hofft. Andernfalls könnte für die Formel 1 in Deutschland endgültig der Vorhang fallen.