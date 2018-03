Von Matthias Kehl

Weinheim-Ritschweier. Das ganze Dorf ist aus dem Häuschen, als Olympionikin Léa Bouard, die Deutschland in Pyeongchang im Ski-Freestyle auf der Buckelpiste vertreten hat, in Ritschweier von Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard am Feuerwehrhaus empfangen wird. Die 21-jährige Tochter einer Deutschen und eines Franzosen ist für den Ski-Club Wiesloch aktiv und studiert an der Universität Annecy in Frankreich mit dem Schwerpunkt Marketing.

Léa Bouard, wie fällt Ihr sportliches Fazit nach Ihren ersten Olympischen Spielen aus?

Am Anfang hatte ich sehr mit dem Stress zu kämpfen, vor all den Kameras zu stehen. Auch deshalb habe ich den ersten Sprung etwas verpatzt. In Runde zwei war ich voll drin. Allerdings haben mich die Wettkampfrichter wegen kleinerer Fehler sehr schlecht bewertet, sodass es mit Platz 15 nicht ganz für die Finalrunde gereicht hat.

Welche Eindrücke hatten Sie von den Bedingungen vor Ort?

Es war insgesamt ein überragendes Erlebnis, das ich mit meiner Familie in Südkorea teilen durfte. Wir haben direkt an der Wettkampfstätte im Phoenix Snow Park gewohnt, nicht im Olympischen Dorf. Von der Betreuung her war man sehr auf sich allein gestellt und musste sich durchfragen - wenn dann mal jemand Englisch gesprochen hat. Das olympische "Flair" empfand ich nur an den Austragungsorten selbst, außerhalb bekommt man davon nicht viel mit.

Wie kann man sich den Wettkampftag einer Olympionikin vorstellen?

Da ich meine Wettkämpfe abends gegen 18 Uhr hatte und man meistens nicht vor Mitternacht zurück ist, habe ich bis 10 oder 11 Uhr geschlafen, um später topfit zu sein. Nach dem Frühstück stimme ich mich immer schon mental auf den Wettkampf ein und höre Musik. Manchmal war ich auf dem Gelände spazieren, um ein wenig die Nervosität abzubauen. Gegen 16 Uhr habe ich per Spinning mit dem Aufwärmen angefangen, und dann ging es schon langsam zur Piste.

Wie ist Ihr Verhältnis zur Ihrer deutschen Kollegin Katharina Förster?

Sehr gut. Wir verstehen uns bestens. Auch beim Weltcup sind wir immer zusammen auf einem Zimmer, kennen uns schon gut und kommen super miteinander aus.

Ihre Vereinskollegin Laura Grasemann, vom Ski-Club Wiesloch, schaffte es nicht nach Pyeongchang. Hatten Sie bisher Kontakt?

Laura hat mir geschrieben und mir alles Gute für die Wettkämpfe gewünscht. Bisher blieb noch nicht wirklich viel Zeit, um mich mit ihr auszutauschen. Das möchte ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Es würde mich freuen, wenn wir bei den nächsten Olympischen Spielen in Peking zusammen antreten könnten.

Nach Sotschi 2014 strich der Deutsche Ski-Verband die Fördermittel für Buckelpistenfahrer. Wie konnten Sie Olympia finanziell stemmen?

Ich habe das große Glück, dass mich meine Familie unterstützt und mir die Möglichkeit gab, Olympia mitzuerleben. Dass sie noch dazu das erste Mal bei einem meiner Wettkämpfe dabei sein konnten, war riesig für mich. Mein Bruder Adrien ist ebenfalls Buckelpistenfahrer und mein großes Vorbild. Er hilft mir, wo er nur kann, und ist neben meinem Coach Harald Marbler eine große mentale Stütze.

Wie geht es sportlich für Sie weiter?

Zunächst nehme ich mir ein paar Tage zur Regeneration. Ende Februar fliege ich nach Tokio, dort beginnt mit dem Weltcup der Buckelpistenfahrer am 3. März meine nächste Herausforderung.