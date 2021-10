Von Daniel Hund

Mannheim. Wie man aussieht, wenn wirklich nichts mehr geht, wenn der Akku so richtig leer ist? Na, so wie Joseph Boyamba, 25, am Samstag um kurz vor 16 Uhr im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Schiedsrichter Florian Lechner hatte so eben abgepfiffen – und damit gleichzeitig auch den Stecker beim Stürmer der Blau-Schwarzen gezogen. Boyamba sackte in sich zusammen, fiel im eigenen Sechzehner auf die Knie, presste die Arme in die Hüfte und starrte in den wolkenverhangenen Mannheimer Himmel.

Sekundenlang harrte er so aus, wirkte wie eine Statue. Völlig regungslos. Aber glücklich, erleichtert und ja sicher auch stolz. Denn letztlich war "Jupp" der Held vom Alsenweg, der Matchwinner: Sein goldener Schuss in der 62. Minute sorgte für den 1:0 (0:0)-Derbyerfolg gegen den 1. FC Saarbrücken.

Sprechen war zunächst schwierig, später umso schöner. Viel redete er da. Von einer "sehr schweren Zeit", die hinter den Buwe liegt. Über "eine richtig geile Woche". Und einen "Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft", der seinesgleichen suchen würde.

Geile Woche kann man so unterschreiben: Was ein Kampf, was eine Energieleistung. Zur Erinnerung: Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte der SVW nur sieben Mann im Training. Corona, dieser unsichtbare Feind, hatte mit voller Wucht zugeschlagen. 17 Spieler in Quarantäne, kein geregeltes Training, viel Frust. Und als ob das nicht schon übel genug gewesen wäre, taumelten Marcel Seegert und Co. sofort in eine Englische Woche.

Schlimmes wurde befürchtet. Der totale Einbruch, das Ende aller Titel-Hoffnungen. Mittlerweile lässt sich festhalten: In allen drei Spielen war der Waldhof über 90 Minuten nicht zu knacken. Selbst Europacup-Teilnehmer Union Berlin musste im Pokal die letzte Ausfahrt nehmen, knackte Mannheim erst in der Verlängerung.

Ganz klar: Der SVW hat sich Respekt verschafft, wird eine Umfrage nach den Drittliga-Aufstiegskandidaten gestartet, der Waldhof ist dabei. Denn nun steht da eine Mannschaft auf dem Rasen-Rechteck, bei der die Mischung stimmt. Junge Wilde treffen auf alte Hasen, abgezockte Profis wie Marc Schnatterer oder Marco Höger. Ein Duo, das längst nicht mehr wegzudenken ist.

Schnatterer sowieso. Seine Standards, sein Auge für die Situation, ja und auch seine Art: Meist ist er der Letzte, der sich bei den Heimspielen in Richtung Kabine verkrümelt. Am Samstag schnatterte "Schnatti" noch eine halbe Ewigkeit mit fünf, sechs Knirpsen im Grundschulalter.

Einer wie er ist Gold wert für den SV Waldhof. Eigentlich gilt es als offenes Geheimnis, dass der 35-Jährige nach seiner aktiven Karriere wieder zurück nach Heidenheim geht. Als Manager, Sportdirektor – in welcher Funktion auch immer. Doch ganz ehrlich: Der Waldhof darf ihn nicht gehen lassen, muss alles versuchen, dass er bleibt. Schnatterer ist einer, der Türen öffnet. Ein echter Sympathieträger. Und einer, dem es am Alsenweg gefällt, dieses Ursprüngliche schätzt. Die Fan-Festtage bei Heimspielen tun ihr Übriges.

Auch am Samstag kehrte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht vom Party-Marathon vor der Otto-Siffling-Tribüne zurück. On fire war er da, emotionalisiert, aber aufgeräumt. Ein echter Vollprofi eben. Schnatterer schwärmte: "Diese Leidenschaft, diese Mentalität und diese Energie, also man muss der Mannschaft ein Riesen-Kompliment machen."

Was er meinte? Zum Beispiel, dass Saarbrücken eigentlich keine echte Torchance hatte. Dass die Buwe sich in jeden Ball warfen, kämpften bis zum Umfallen. Typische Waldhof-Tugenden waren das.

Uwe Koschinat, der ehemalige Trainer des SV Sandhausen, der jetzt in Saarbrücken das Kommando hat, erkannte das auch neidlos an: "Wir sind auf eine bis an die Zähne bewaffnete Truppe getroffen, die alles gibt, um ihre Zuschauer glücklich zu machen."

Wie auch immer: Schon am nächsten Samstag werden viele Waldhof-Anhänger zu Saarbücken-Fans. Dann trifft die Koschinat-Elf nämlich auf den gemeinsamen Lieblingsfeind: Der 1. FC Kaiserslautern kreuzt in Saarbrücken auf.

Darauf wurde sich auch schon am Samstag eingestimmt. Erst im Stadion, später in einem kleinen Rahmen an einer Tankstelle in Mannheim: Dort standen zwei Männer in der Schlange, die sich nicht kannten, die anhand ihrer Trikots aber leicht zu identifizieren waren. Der Saarbrücken-Fan dreht sich um: "Du, am Samstag holen wir das nach, was ihr im September verkackt habt. Wir knallen die Pfälzer weg." Die Waldhof-Nase augenzwinkernd: "Das hoffe ich für dich, sonst brauchst du dich hier nicht mehr blicken lassen."