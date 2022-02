Von Daniel Hund

Mannheim. Wie man mit dem SV Waldhof den 1. FC Kaiserslautern schlägt? Gerd Dais, 58, weiß genau wie das geht. In der Bundesliga-Saison 1988/89 hat er am Betzenberg eiskalt zugeschlagen. Sein 1:0 in der 39. Minute war im Juni 1989 der Anfang vom Ende für die Roten Teufel, die am Ende mit 0:3 unter die Räder kamen. Und weil’s so schön war, legte der Blondschopf zwei Monate später, am 23. August 1989, dem 5. Spieltag der neuen Saison, an gleicher Stelle noch einen Treffer nach. Das Endergebnis im Flutlichtspiel damals: Lautern 2, Waldhof 3. Zwei Siege in Folge gegen den großen Nachbarn. "Und das im Fritz-Walter-Stadion, das war damals wirklich noch ein Hexenkessel", erinnert sich Dais gerne an diese zwei Ausrufezeichen zurück.

Am Sonntag, wenn die Buwe ab 14 Uhr den FCK empfangen, wird Dais vor dem Fernseher kleben. Sein Herz schlägt natürlich in Blau und Schwarz – und er ist zuversichtlich: "Ich tippe auf einen 2:1 des SV Waldhof", sagt er. Und das, obwohl der FCK schon seit Ewigkeiten nicht mehr verloren hat? "Ja, das spielt keine Rolle. Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze. Auch wir waren früher nie der Favorit und haben sie geschlagen. Damals hatten sie Spieler wie Wolfram Wuttke, Stefan Kuntz oder Bruno Labbadia im Team."

Für Dais hat die Begegnung einen richtungsweisenden Charakter: "Verliert der Waldhof, wird es mit dem Aufstieg wohl nichts mehr, dann wäre Lautern schon zu weit weg. Bei einem Heimsieg wäre man aber wieder voll im Geschäft."

Die Anspannung wird bei Kapitän Marcel Seegert und Co. groß sein. Auch das kennt Dais. "Dieses Derby ist das brisanteste Duell, dass du als Waldhöfer spielen kannst." Wichtig sei es, dass man "nicht überpowert". Dais formuliert es so: "Du musst in dieses Spiel mit einem heißen Herz und kühlem Verstand gehen. Ganz wichtig ist es, dass du dir nicht schon früh eine Gelbe Karte abholst. Sonst musst du sofort mit angezogener Handbremse spielen und das wird nichts."