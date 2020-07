Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Max Saßerath sitzt auf seinem Rennrad und sieht ganz entspannt aus. Immer schneller tritt der Lokalmatador in die Pedale, während die vier Herren neben ihm das Tempo nicht mitgehen können. Einige Passanten bleiben am Kornmarkt stehen und beobachten die Athleten neugierig beim Frühsport. Dass hier gerade der offizielle HeidelbergMan stattfindet, ahnen sie nicht. "Ich glaube, ich fahre zu schnell", sagt Saßerath.

Unter einem großen Zelt, das vor allem als Schattenspender dient, geben die Radler Gas. Jeder blickt dabei auf einen Bildschirm, auf dem die offizielle Radstrecke des HeidelbergMan zu sehen ist. Aus dem Auto wurde der gesamte Parcours so gefilmt, dass die Pedaleure der Illusion erliegen könnten, sich gerade auf der Originalstrecke zu befinden. Diese wurde vorher auf einem Programm eingegeben; die Athleten müssen sich nun den Königstuhl hinaufquälen, obwohl sie scheinbar bequem auf ihrem Sattel in der Heidelberger Altstadt sitzen. Den Hinterreifen haben alle abmontiert und durch die Smart-"Rolle" ersetzt.

"Auf Max, jetzt gibst Du aber richtig Gas", fordert ein Betreuer des SV Nikar, doch der 26-Jährige ist vorsichtig. Er fahre gerade den Nikolausweg, berichtet der Vorjahressieger des HeidelbergMan, während er von einem Kamerateam gefilmt wird: "Wenn man sich fit fühlt, ist das schon eine runde Sache. Aber das Problem ist die zweite Runde." Neben Saßerath kämpft Oberbürgermeister Eckart Würzner mit technischen Problemen, beißt sich aber durch. Der Favorit trägt einen Pulsgürtel, um seinen Hals hat er ein Handtuch gewickelt, das ständig in kaltes Wasser getaucht wird. Ein Geheimtipp sei das, verrät der Triathlet. Zwei Ventilatoren spendieren ihm den gewohnten Fahrtwind, in einer Getränkekiste vor ihm befinden sich Wasser und isotonische Getränke.

Nach 45 Minuten spürt auch Saßerath die Tücken der Strecke. "Langsam wird es zäh", sagt er und fährt kaum langsamer. Die über 60 Konkurrenten, mit denen er sich beim HeidelbergMan 2020 misst, hat er auf dem Bildschirm stets im Auge. Da alle zur gleichen Zeit starten, kann er so das Renngeschehen aus seinem blauen Zeltdach kontrollieren. Auf den letzten Metern geht der Athlet des SV Nikar in die Knie, streckt die Zunge heraus und beugt sich direkt vor seinen Bildschirm. "Jetzt macht er Quatsch, weil er weiß, dass er gewonnen hat", vermutet Freundin Stephanie Petzold. Die 29-Jährige ist ebenfalls beim SV Nikar und feuert ihren Freund immer wieder an. Knapp 90 Sekunden Vorsprung hat Max Saßerath am Ende auf Malte Plappert. Das Projekt Titelverteidigung ist geglückt – wenn auch unter deutlich anderen Vorzeichen als 2019.

Dass der HeidelbergMan wegen Covid-19 diesmal zum virtuellen Kampf wurde, findet das Wohlgefallen des Vorjahressiegers: "Es gibt aktuell keine Alternative dazu. Ich finde es cool, dass so etwas überhaupt möglich ist und wir hier starten können." Dass der HeidelbergMan dieses Jahr ausschließlich auf dem Velo zurückgelegt wird, kommt dem Rad-Spezialisten entgegen. Zumal er so ein deutlich höheres Tempo gehen kann als gewohnt. Man müsse sich die Kräfte diesmal nämlich nicht noch für den Abschlusslauf aufsparen, erklärt Saßerath, der von Anfang bis zum Ende höchstes Tempo geht. Die ersten drei Rennen dieses Jahres hat der Favorit damit für sich entschieden, der Sieg im Rhein-Neckar-Cup ist ihm kaum noch zu nehmen.

Natürlich könne man den Triumph auf der Rolle nur bedingt mit seinem Vorjahressieg vergleichen, sagt der Nikarianer: "Zumal 2019 ja Sebastian Kienle mit am Start war. Über den Sieg freue ich mich aber natürlich trotzdem."

Er wolle zur Entspannung nun noch etwas Klettern gehen, verrät der Bergspezialist, der den ganzen Winter über gemeinsam mit Freundin Stephanie auf seiner knapp 1000 Euro teuren Rolle in der eigenen Wohnung trainiert hat. Kommt es dabei manchmal auch zu Meinungsverschiedenheiten beim Nutzungsrecht? Dies sei überhaupt kein Problem, grinst der alte und neue Sieger des HeidelbergMan: "Die Rolle gehört ja mir."

Virtueller HeidelbergMan 2020, Ergebnisse über 30,79 km auf dem Fahrrad: 1. Max Saßerath (SV Nikar Heidelberg) 51:57,4 Minuten; 2. Malte Plappert (Tri-Team Heuchelberg) +1:27,6 Minuten; 3. Samuel Böttinger (Jahrgang 1994) + 2:02,7; 4. Justus Nieschlag (Team Buschhütten) +4:42,4; 5. Steffen Kohlmann (Jahrgang 1993) +5:31,6; 6. Rudolf Gordon (Jahrgang 1998) +6:44,3; 7. Falko Frese (Skiclub Heidelberg) +8:14,4; 8. Mario Becker (Jahrgang 1984) +9:01,1; 9. Frank Weinand (TSG Maxdorf) +9:13,5; 10. Michael Saßerath (AS Neukirchen-Vluyn) +10:05,5.